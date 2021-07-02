Рада розблокувала закон про відновлення роботи ВККС

Нардепи розблокували підписання закону щодо роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Ініціативу ухвалили наприкінці червня, однак на неї одразу ж подали 2 законопроєкти проти.

Зрештою 2 липня Рада відхилила ці законопроєкти. Відтак документ про роботу ВККС зможе підписати спікер Ради Дмитро Разумков, а згодом і президент Володимир Зеленський.

До речі Сподіваюсь, без юридичних "мін", – Зеленський про закон, що запускає судову реформу

Відновлення роботи ВККС

Законопроєкт №3711 про формування ВККС ухвалили у першому читанні ще 3 березня. Протягом понад трьох місяців документ готували до другого читання. Перед тим, як ухвалити документ в цілому, нардепи розглянули приблизно 50 правок. Підтримали важливий законопроєкт 293 нардепи.

За однією з правок, яку ухвалили, вирішальний голос у конкурсній комісії з відбору членів ВККС матимуть міжнародні експерти.

На законопроєкт подали дві ініціативи з вимогою його скасувати. Авторкою одного з них виступила Юлія Тимошенко. Втім "за" проголосували лише 35 нардепів.

Що змінить цей законопроєкт

Він стосується відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Зокрема, визначає порядок його формування.

ВККС складатиметься з 16 членів. Їх на 4 роки призначатиме Вища рада правосуддя за результатами конкурсу.

Будуть чіткі терміни внесення кандидатур до складу Конкурсної комісії з питань доброчесності та вимоги до цих кандидатів.

Крім цього, визначать порядок проведення конкурсів, а також вдосконалять порядок організації роботи та засідань ВККС.