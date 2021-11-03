Рада усунула суперечності у законі про олігархів

Верховна Рада усунула суперечності в тексті ухваленого закону про деолігархізацію. Водночас проголосувала за доручення спікеру Руслану Стефанчуку невідкладно підписати документ.

Усунули суперечності в законі про олігархів

Пропозицію Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки щодо цього законопроєкту 252 депутати підтримали під час пленарного засідання 3 листопада.

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Таким чином, парламент уточнив, що визначати статус (визнавати олігархом), включати олігархів до реєстру та вести сам реєстр олігархів буде РНБО, як і пропонували в ОП.

Звітуватимуть про свою діяльність олігархи також на засіданнях Ради нацбезпеки.

Вношу пропозицію голові Верховної Ради невідкладно підписати закон України,

– сказав перед голосуванням Олександр Корнієнко.

Законопроєкт про олігархів: коротко

Рада 23 вересня проголосувала за законопроєкт про олігархів, який підтримали 279 нардепів.

Проте парламент прийняв одразу 3 суперечливі поправки – 396, 398, 406. Вони стосуються того, хто має вносити осіб до реєстру олігархів – РНБО чи НАЗК. Це спричинило юридичні колізії.

Профільний комітет парламенту 22 жовтня рекомендував народним депутатам усунути неточності в законі через 131 статтю Регламенту Верховної Ради без внесення у порядок денний.

Рішення ухвалювали відповідно до статті 131 Регламенту – весь закон на переголосування не виносився.