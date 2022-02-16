Рада Європи виступила із заявою на підтримку України

Керівництво Ради Європи виступило зі спільною заявою щодо тривожної ситуації довкола України. Політики закликали держави-члени Євросоюзу подвоїти свої зусилля, щоб уникнути можливого збройного конфлікту.

Рада Європи закликала до негайної деескалації риторики та дій

Лідери Ради наголосили, що стурбовані ситуацією довкола України. Їх лякає перспектива великого конфлікту у Європі.

До теми Допомагаємо захистити себе, – Байден про постачання зброї Україні

Політики вкотре висловили підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

Ми закликаємо до негайної деескалації риторики і дій, а також до встановлення діалогу. Цей діалог повинен бути заснований на принципах, закріплених у Статуті Ради Європи та Європейської конвенції про права людини, які всі держави-члени Ради Європи зобов'язані поважати і дотримуватися,

– мовиться у повідомленні.

Зауважимо, нещодавно у Євросоюзі заявили, що готуються приймати біженців з України у разі російської агресії.

Останні новини про загрозу ескалації

Це може вас зацікавити – Росія відводить війська від України: відео

Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він відчує гідну відсіч.Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!