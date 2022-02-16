Рада Європи виступила із заявою на підтримку України
Джерело:преслужба Євросоюзу
Керівництво Ради Європи виступило зі спільною заявою щодо тривожної ситуації довкола України. Політики закликали держави-члени Євросоюзу подвоїти свої зусилля, щоб уникнути можливого збройного конфлікту.
Рада Європи закликала до негайної деескалації риторики та дій
Лідери Ради наголосили, що стурбовані ситуацією довкола України. Їх лякає перспектива великого конфлікту у Європі.
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Політики вкотре висловили підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.
Ми закликаємо до негайної деескалації риторики і дій, а також до встановлення діалогу. Цей діалог повинен бути заснований на принципах, закріплених у Статуті Ради Європи та Європейської конвенції про права людини, які всі держави-члени Ради Європи зобов'язані поважати і дотримуватися,
– мовиться у повідомленні.
Зауважимо, нещодавно у Євросоюзі заявили, що готуються приймати біженців з України у разі російської агресії.
Останні новини про загрозу ескалації
- Зранку 15 лютого міноборони Росії повідомили про завершення низки військових навчань й повернення контингенту на місця постійної дислокації.
- Водночас президент США Джо Байден у своєму зверненні щодо України зазначив, що Вашингтон не фіксує зменшення військ. Мовляв, зараз біля нашого кордону перебуває 150-тисячне вороже військо.
- Президент Володимир Зеленський обговорив загрозу ескалації з прем'єрами Японії та Італії. Розмова стосувалася консолідації міжнародних зусиль.
- Латвія та Литва, аби продемонструвати свою солідарність з Україною, почали вивішувати на вулицях блакитно-жовті прапори.
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