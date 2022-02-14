У Раді заслухають Шмигаля і Резнікова щодо ситуації з ескалацією
14 лютого 2022 , 15:19Читать новость на русском
Джерело:телеграм Верховної Ради
У п'ятницю, 18 лютого, нардепи заслухають доповіді прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та міністра оборони Олексія Резнікова. Головною темою доповідей буде ситуація з ескалацією.
Відбудеться це під час години запитань до уряду і триватиме 2 години.
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Парламентарі мають почути:
- інформацію міністра фінансів щодо забезпечення фінансовими ресурсами питань, які потребують нагального вирішення;
- інформацію міністра оборони щодо ситуації на кордонах України й деескалації та про стан комплектування сил територіальної оборони;
- інформацію прем'єр-міністра щодо стану енергетичної безпеки України.
Зауважимо, що у Верховній Раді 14 лютого відбудеться нарада щодо оцінки безпекової ситуації в Україні. Участь у ній візьмуть представники фракцій та груп.Зверніть увагу! Раніше керівництво "Слуги народу" рекомендувало своїм нардепам не виїжджати за межі Києва. Адже зараз у Верховній Раді мають бути голоси на випадок, якщо доведеться схвалювати термінові рішення.
Додамо, що паніка у суспільстві є не менш небезпечною ніж реальна війна. На жаль, нагнітання ситуації вже принесло негативні наслідки Україні:
- Десятки країн закликали своїх громадян не їхати до України, а тим хто зараз у нашій країні – покинути її. Однак влада закликає не панікувати.
- Нідерландська компанія KLM скасувала усі рейси до України з 13 по 17 лютого. На такий же крок пішла і компанія SkyUp, яка через заборону лізингодавця не змогла посадити свій літак в Києві. Згодом літати над Україною відмовилася і норвезька авіакомпанія Norwegian.
- На час проведення російських навчань авіакомпаніям рекомендують утриматися від польотів над Чорним морем.
- Попри розганяння паніки, у Мінінфраструктури та Украероруху переконують, що Україна не закриває свого повітряного простору для літаків. Але українські страховики отримали повідомлення про тимчасове зняття з покриття військових ризиків в авіаційному страхуванні.
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Повний текст публікації Верховної Ради:
У п'ятницю, 18 лютого, година запитань до Уряду триватиме дві години й Верховна Рада заслухає:
- інформацію міністра фінансів щодо забезпечення фінансовими ресурсами питань, які потребують нагального вирішення;
- інформацію міністра оборони щодо ситуації на кордонах України й деескалації та про стан комплектування сил територіальної оборони;
- інформацію прем'єр-міністра щодо стану енергетичної безпеки України.