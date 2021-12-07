У Раді досі не зареєстрували заяву про відставку Ткаченка, – Стефанчук
Джерело:"Суспільне"
Олександр Ткаченко 11 листопада написав заяву про відставку з посади очільника Міністерства культури. Згодом документ надійшов до Верховної Ради.
Однак спікер Руслан Стефанчук у грудні повідомив, що заява все ще не зареєстрована в парламенті. Водночас народний депутат припустив, що Олександр Ткаченко міг передумати.
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Своєю чергою міністр культури й інформаційної політики рішуче наголосив, що не відкликав документ. Він вказав: "У мене новин з цього приводу сьогодні немає, заява у Верховній Раді".
Обговорення триває, – Ткаченко
У коментарі НВ Олександр Ткаченко спростував чутки про те, що передумав йти у відставку. Глава Мінкульту пояснив, що наразі його звільнення з посади обговорюється.
Моє рішення про відставку залишається актуальним. Я також чекав на реєстрацію моєї заяви Верховною Радою,
– зауважив він.
З його слів, "фракція абсолютно не підтримала рішення про відставку, що надалі переросло у довготривалі обговорення" з:
- профільним комітетом;
- керівниками партії та фракції;
- колегами;
- спікером;
- прем'єром;
- президентом.
"Вони попросили залишитись. Натомість я запропонував своє бачення розвитку екосистеми культури та інформполітики. Обговорення триває", – додав Олександр Ткаченко.
Заява Ткаченка про відставку
- Олександр Ткаченко 11 листопада написав заяву про відставку з посади очільника Мінкульту.
- Він назвав передачу Держкіно з Мінкульту в управління Кабміну "нелогічною". Згадав бюджет на культуру та перипетії зі створенням Держслужби та Держінспекції з охорони культурної спадщини.
- Денис Шмигаль 12 листопада заявив, що відділення Держкіно від Мінкульту пов'язане з тим, щоб "надати йому вагомого статусу". Він пояснював, що ще не спілкувався з міністром.
- Давид Арахамія 16 листопада повідомив, що "Слуга народу" не підтримуватиме відставку. Адже, за його словами, міністру слід було насамперед повідомити про своє рішення фракцію.