У Раді достатньо голосів для прийняття закону про олігархів у першому читанні, – "слуги"

Під час позачергового засідання 1 липня народні депутати розглянуть законопроєкт про деолігархізацію. Його створення ініціював президент Володимир Зеленський.

У партії "Слуга народу" впевнені, що мають достатньо голосів для ухвалення відповідного документа. Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на джерело у керівництві провладної політсили.

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Наша фракція дасть 200 голосів, а при великому бажанні забезпечить і 226 "за" в першому читанні. Не думаю, що в залі будуть так розгойдувати ситуацію, щоб навіть у першому читанні цей законопроєкт не проголосувати,

– сказав співрозмовник видання.

Варто зазначити, що профільний комітет 30 червня проголосував за законопроєкт про деолігархізацію.

Його підтримали 9 членів, 4 проголосували проти, а 1 – утримався.

Водночас там порекомендували Раді відхилити альтернативні законопроєкти №5599-1, 5599-2 та 5599-3 авторства депутатів від фракцій "ЄС, "Голос", "Батьківщина" та групи "За майбутнє".

Законопроєкт про олігархів: що відомо

Під час засідання РНБО 15 квітня президент Володимир Зеленський ініціював створення законопроєкту про статус олігарха в Україні.

Головним завданням документу є перетворення олігархів на бізнесменів. Це робиться для того, щоб не допустити їхнього впливу на економіку України.

За словами члена Комітету з питань нацбезпеки Федора Веніславського, у реєстр олігархів можуть потрапити ті особи, які відповідають трьом з чотирьох критеріїв:

беруть участь у політичному житті;

мають значний вплив на ЗМІ;

є кінцевими власниками суб'єкта господарювання із монопольним становищем на українському ринку;

є власниками активів вартістю у понад мільйон прожиткових мінімумів працездатних осіб (нині це 2,27 мільярда гривень).

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