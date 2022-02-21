У Раді готуються до різних сценаріїв, – Стефанчук про можливість введення воєнного стану

Верховна Рада розглядає різні сценарії розвитку російської агресії. Політики готуються швидко реагувати на загрозу й схвалювати важливі рішення.

Стефанчук сподівається, що воєнного стану не буде

Одним з таких рішень може бути запровадження в Україні воєнного стану. Про це голова парламенту Руслан Стефанчук заявив відповідаючи на питання журналістів після погоджувальної ради, інформує 24 канал.

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Сподіваюся, до цього (введення воєнного стану – 24 канал) не дійде,

– наголосив Стефанчук.

Політик зазначив, що Верховна Рада вводить воєнний стан лише після того, як відповідний указ підпише президент.

"Поки нема такого указу – нема про що говорити. Я дуже сподіваюся, що ми завершимо цей шлях своєю перемогою політико-дипломатичним шляхом", – додав голова парламенту.

Останні новини про російську загрозу

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Володимир Путін скликав на 21 лютого засідання Ради безпеки Росії. На ньому він може офіційно "легітимізувати" проросійських бойовиків.

У Міністерстві інфраструктури наголосили, що повітряний простір над Україною є безпечним, тому жодних підстав для скасування рейсів немає. Однак вже за кілька годин стало відомо, що французька авіакомпанія Air France скасувала 2 рейси між Києвом та Парижем, які були заплановані на 22 лютого.

Європейський Союз остаточно схвалив виділення Україні допомоги у розмірі 1,2 мільярда євро.

21 лютого посольство США вкотре закликало своїх громадян покинути Україну через "непередбачувану ситуацію".

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Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, тому ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!