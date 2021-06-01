У Раді офіційно оголосили про виключення одіозного Шевченка зі "Слуги народу"

У стінах парламенту 1 червня офіційно оголосили про виключення нардепа Євгена Шевченка з фракції "Слуга народу". Все через його заяви про ситуацію в Білорусі.

Про рішення заявив перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук під час пленарного засідання парламенту.

До речі "Слуга" Шевченко, який їздив до Лукашенка, похвалив затримання ексредактора NEXTA Протасевича

Відповідно до частини 3 статті 60 Регламенту Ради та згідно з рішенням депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" від 24 травня повідомляю про виключення зі складу фракції народного депутата Шевченка,

– сказав Стефанчук.

Що цьому передувало

Скандального Шевченка виключили з фракції "Слуга народу" 24 травня. Перед тим він відзначився заявами щодо затримання опозиційного блогера Романа Протасевича. Шевченко назвав такі дії режиму Лукашенка "державністю".

Крім того, у квітні Шевченко поїхав у Мінськ, аби зустрітись із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Український нардеп сказав, що для нього познайомитись із Лукашенком – "велика честь".

Попередні скандали із Шевченком

Шевченко вже давно висловлював заяви на підтримку Лукашенка. Наприклад, коли у Білорусі були активні протести у серпні 2020 року, Шевченко закликав пробачити Лукашенку "його гріхи та злочини". Нардеп запевняв, що мир у суспільстві "тримається на любові і прощенні", натомість про жорстоке побиття та затримання мітингувальників не згадував.

Крім того, депутат стверджував, що білоруси вийшли на протести проти режиму Лукашенка, бо "їм нудно". Парламентар брудно облаяв білоруську опозицію, він назвав опонентів Лукашенка "муд***ми", "виродками" і "під***сами".

До речі, Шевченко у лютому 2021 року приїжджав до Мінська, де відвідав Всебілоруські збори, на яких виступав самопроголошений президент.

Зустріч Шевченка з Лукашенком, дивіться відео: