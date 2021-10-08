У Раді вшанували хвилиною мовчання пам'ять Антона Полякова: відео з парламенту

Нардеп Антон Поляков помер вночі 8 жовтня. Після початку пленарного засідання Ради парламентарі вшанували пам'ять політика хвилиною мовчання.

З такою пропозицією одразу після відкриття засідання виступив головуючий Руслан Стефанчук.

До теми Нудило, а потім почались конвульсії: що відомо про смерть Полякова

Правдивий, чесний, порядний, – Батенко про Полякова

Вже після того, як депутати стоячи вшанували пам'ять померлого колеги, Стефанчук надав слово Тарасу Батенку. Він є співголовою фракції "За Майбутнє", до складу якої входив Антон Поляков.

З невимовним жалем ми говоримо про смерть нашого друга і товариша. Правдивий, правдолюб, порядний, чесний, який, як і багато-хто з вас обирався в ці стіни парламенту, щоб робити добро. Це ціна української політики,

– наголосив Батенко.

Нардеп наголосив, що ще вчора Поляков брав участь у позачерговому засіданні Ради, на яке довго чекали, проте яке зустріло порожніми рядами. За словами Батенка, Поляков "зробив свій чистий початок в політиці, проте далі його серце не витримало".

Вже у кулуарах Батенко наголосив, що за позачергове засідання 7 жовтня, яке провалилось, Поляков збирав підписи кілька місяців. Щодо того, чи погрожували його колезі по фракції, такої інформації у Батенка немає.

Дивіться відео вшанування пам'яті Полякова з Ради:

Що відомо про смерть Антона Полякова: