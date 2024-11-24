М’ясорубка, яку треба зупинити: у Трампа знову заявили, що стурбовані ескалацією війни

Конгресмен від штату Флорида Майк Волтц, якого Дональд Трамп має намір призначити своїм радником з національної безпеки, охарактеризував війну Росії проти України як "абсолютну м'ясорубку" і "криваву баню". Він провів порівняння з руйнівними умовами Першої світової війни, підкресливши тяжкі наслідки конфлікту.

Про це Волтц заявив в ефірі Fox News Sunday, інформує 24 Канал. Раніше він заявив, що дозвіл адміністрації Байдена на удари ракетами ATACMS по території Росії веде до ескалації.

Дивіться також Кожна третя ракета, якою Росія атакувала Україну цього року, була корейською KN-23, – CNN

"Це просто абсолютна м'ясорубка людей і техніки на цьому фронті. Це більше схоже на окопну війну часів Першої світової війни", — зауважив Волтц.

При цьому, за його словами, Трамп "неймовірно стурбований" через війну Росії проти України.

"Президент Трамп неймовірно стурбований кривавою бійнею, яка відбувається там. Також стурбований тим, як відновити стримування, і як встановити мир", – додав американський чиновник.

Трамп стурбований ескалацією

При цьому, він зазначив, що європейці точно повинні відігравати ключову роль у цьому процесі. Маючи на увазі – встановлення миру.

А ось на зауваження, чому тоді новообраний президент США не обговорює часто війну Росії проти України публічно Волтц зазначив, що Трамп "стурбований ескалацією і тим, куди це все йде".

Мовляв, вони зосереджені над тим, щоб "відновити стримування і випередити ескалацію, а не реагувати на неї".