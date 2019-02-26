Радник Порошенка звільнився з посади і назвав причину цього

Радник Президента України Петра Порошенка Ігор Уманський подав заяву на звільнення з посади. Причиною такого рішення економіста стало те, що Уманський майже півроку не спілкувався з Порошенком.

"Сфера питань, за яку я відповідав – це фінанси, бюджет, банківський сектор. Політика, яка зараз проводиться урядом, в цій царині не сходитися з моїм баченням, як це б мало відбуватися", – сказав Уманський в ефірі ТСН.

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За його словами, в Адміністрації Президента не реагували на всі пропозиції та поради, які він надсилав щодо свого бачення розвитку та змін у фінансовій та економічній політиці країни.

Замість підтримки економіки, підтримки реального сектору, стимулювання кредитування, у нас підмінена ціль, і ми займаємось незрозумілим таргетуванням інфляції,

– сказав Уманський.

Він наголосив, що немає цілі, розвитку економіки – є підмінена, штучна ціль. На жаль, ані попереднє, ані нинішнє керівництво Нацбанку, ані уряд не хочуть цю політику змінювати, переконаний радник президента.