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      Радник Порошенка звільнився з посади і назвав причину цього

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      Ігор Уманський звільнився з посади радника президента України
      Ігор Уманський звільнився з посади радника президента України / Ukrinform.ua

      Радник Президента України Петра Порошенка Ігор Уманський подав заяву на звільнення з посади. Причиною такого рішення економіста стало те, що Уманський майже півроку не спілкувався з Порошенком.

      "Сфера питань, за яку я відповідав – це фінанси, бюджет, банківський сектор. Політика, яка зараз проводиться урядом, в цій царині не сходитися з моїм баченням, як це б мало відбуватися", – сказав Уманський в ефірі ТСН.

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      За його словами, в Адміністрації Президента не реагували на всі пропозиції та поради, які він надсилав щодо свого бачення розвитку та змін у фінансовій та економічній політиці країни.

      Замість підтримки економіки, підтримки реального сектору, стимулювання кредитування, у нас підмінена ціль, і ми займаємось незрозумілим таргетуванням інфляції,
      – сказав Уманський.

      Він наголосив, що немає цілі, розвитку економіки – є підмінена, штучна ціль. На жаль, ані попереднє, ані нинішнє керівництво Нацбанку, ані уряд не хочуть цю політику змінювати, переконаний радник президента.

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      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Адміністрація Президента
      Джерело: 24 Канал
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