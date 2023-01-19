У Раду внесли законопроєкт, який забороняє УПЦ МП

Уряд вніс у Верховну Раду законопроєкт про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, якими керують в Росії.

Про це повідомив представник Кабміну в парламенті Тарас Мельничук. Автори проєкту пропонують заборонити діяльність церков, центр управління, яких розташований в Росії. Очевидно, що мовиться саме про УПЦ МП.

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За словами Мельничука, мета законопроєкту № 8371 – "забезпечити духовну незалежність, не допустити розколу в суспільстві за релігійною ознакою та сприяти консолідації українського суспільства і захисту національних інтересів".

Законопроєкт внесе зміни до українського законодавства та унеможливить діяльність на території України релігійних організацій із центром у країні, що веде збройну агресію проти нашої держави.

Обшуки в УПЦ МП: головне

Нещодавно СБУ навідалася до об'єктів УПЦ МП у трьох областях України: Черкаській, Волинській і Херсонській. Також 25 листопада СБУ прийшла з обшуками до Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ МП. Там знайшли документи, що свідчать про російське громадянство деяких керівників єпархіальних структур.

Під час обшуків Києво-Печерської лаври 22 листопада теж знайшли проросійську літературу. Крім того, СБУ виявила понад 2 мільйони гривень, 100 тисяч доларів та декілька тисяч російських рублів.

Загалом з початку повномасштабної війни Служба безпеки вручила понад 30 підозр та відкрила понад 20 кримінальних справ проти представників УПЦ МП.

23 лютого 2022 року настоятель РПЦ патріарх Кирило цинічно закликав російських військових до війни. Російська церква відкрито підтримує війну проти України, молячись за окупантів та Путіна. Крім цього, російська православна церква відіграє одну з основних ролей у депортації українців з тимчасово окупованих територій.