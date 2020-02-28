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      Скільки українців не мають рахунків у банках

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      Рахунків у банках не мають 37% дорослих українців / expres.online

      В Україні 37% дорослих не мають банківських рахунків. Тобто рівень фінансової інклюзії (включення) в країні становить 63%.

      "Рівень фінансової інклюзії в країні – 63%, тобто 37% дорослого населення не мають банківського рахунку. Те, що робить Міністерство цифрової трансформації, – це дії, спрямовані, щоб показати людям, що це не страшно і зручно. У Скандинавських країнах рівень фінансової інклюзії становить 100%, у Великій Британії – 98%", – розповіла гендиректорка компанії MasterСard в Україні Інга Андрєєва на презентації онлайн-платформи "Дія.Бізнес".

      Читайте також: Дія.Бізнес: в Україні презентували платформу для підприємців – її переваги

      Що таке фінансова інклюзія? Фінансове включення. Рівний доступ та використання фінансових продуктів та послуг, які: прийнятні за ціною; відповідають потребам домогосподарств та підприємств; доступні для всіх сегментів суспільства незалежно від доходу та місця проживання; надаються представниками фінансового сектору відповідально та екологічно для усіх учасників процесу.

      Андрєєва наголосила, що зростання фінансової інклюзії в Україні на 10% призводить до зростання ВВП на 0,3%. А це дасть додатково 10,6 мільярда гривень до бюджету України. Тим часом Україна зараз перебуває на рівні європейських і світових трендів, додала Андрєєва.

      У 2019 році 8 з 10 торгових транзакцій в Україні проводилися за допомогою банківських карт. Тоді вперше обсяг безготівкових розрахунків перевищив 50% від загального обсягу операцій, свідчить статистика НБУ.

      "П'ять років тому обсяг безготівкових операцій становив лише 25%. Тому ми рухаємося дуже добре, але завжди є до чого прагнути, оскільки є європейські країни, де цей показник 90% і вище", – наголосила гендиректорка MasterСard в Україні.

      У 2019 році кількість POS-терміналів для оплати картами в Україні склала 333 тисячі. Це на 19% більше, ніж роком раніше. І 90% цих терміналів – безконтактні. При цьому Україна досі перебуває на останньому місці в Європі за кількістю POS-терміналів на тисячу населення.

      До теми: Українці мають заощаджень у банках на майже 500 мільярдів гривень

      Дивіться відео з презентації додатку "Дія.Бізнес", де говорили про банківські рахунки:

       

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Держава у смартфоні Міністерство цифрової трансформації Дія Статистика Гроші Банки
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