Завдає серйозної шкоди ворогу: льотчик-інструктор назвав переваги ракет Zuni, які є у ЗСУ

Україна отримала від США ракети "повітря-земля" Zuni. Проте російські пропагандисти поглузували, що, мовляв, це зброя часів В'єтнамської війни.

Проте військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан зауважив, що це дуже потужна зброя, яку дійсно використовують вже приблизно 50 років. Про це він розповів 24 Каналу.

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Ракети є у великі й кі лькості

Світан пояснив, що ці ракети ще називають "некерованим реактивним снарядом".

Zuni – типу наших ракет С-13, якими ЗСУ успішно працює вже тривалий час. Вона, так само як старий радянський 152-й снаряд, виконує своє завдання,

– додав він.

Ця ракета може завдавати ударів по наземних цілях – живій силі, легкоброньованій техніці.

Роман Світан розповів про переваги американських ракет Zuni: дивіться відео

Стріляє вона на відстань 8 кілометрів. Має вибухову частину вагою понад 29 кілограмів, проте завдає дуже велике ураження, особливо коли ракет багато. Силу удару ракети забезпечує вибухова частина та кінетична енергія її самої,

– зазначив військовий експерт.

Важливим є також й те, що такі ракети є у великій кількості.

"Російським пропагандистам, які жартують з приводу Zuni, треба запитати хоч одного військового, який потрапив під її удар або хоча б бачив його. Він розповість, що протистояти цій ракеті неможливо", – наголосив Роман Світан.

Військова допомога Україні від союзників

Як повідомив канцлер Німеччини Олаф Шольц, ЗСУ отримає в серпні додаткові боєприпаси для ЗРК Gepard. Проте Шольц закликав українську владу не завдавати ударів по Росії з цієї зброї.

Водночас Данія надає нам новий пакет озброєння на суму 250 мільйонів доларів. Виконувач обов'язків міністра оборони країни Троелс Лунд Поульсен зауважив, що ця техніка призначена для захисту України від російських ракетних обстрілів, а також для контрнаступу.

Пакет складається з броньованої техніки, що створена для захисту від мін. А також техніки, яка допомагає розмінувати мінні поля.