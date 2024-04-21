Включно з ATACMS: США можуть відновити постачання зброї Україні до кінця наступного тижня

Сенатор-демократ Марк Уорнер розповів, що Сполучені Штати можуть відновити постачання зброї в Україну вже до кінця наступного тижня. Пакет також міститиме й далекобійне озброєння.

Мовиться про ракети ATACMS, які США вже надавали Україні. Усе це стало можливим після того, як у Конгресі просунулося питання з законопроєктом про військову допомогу нашій державі.

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Постачання зброї може відновитися до кінця наступного тижня

Уорнер зазначив, що те, що Палата представників ухвалила військову допомогу для потреб України – це чудова новина. Водночас сенатор наголосив, що це мало статися ще пів року тому.

Наступний найкращий час (для відправлення допомоги Україні – 24 Канал) – прямо зараз, на цьому тижні,

– зазначив він.

У нещодавній заяві було підкреслено, що Україна фактично перевершила російську армію, попри те, що Сполучені Штати в першу чергу зосереджуються на Росії в плані оборони.

"За останні два роки, маючи менш як 3% оборонного бюджету, українським військам вдалося знищити 87% російських сухопутних військ, 63% їхніх танків і 32% бронетранспортерів. Цей видатний подвиг був досягнутий без втрати жодного американського солдата, завдяки хоробрості українських військ і підтримці, яку вони отримали від США і європейських союзників", – зауважив Уорнер.

Журналістка CBS News також спитала сенатора, чи міститиме ця допомога й далекобійне озброєння, яке так потрібно нашій державі. На це демократ дав ствердну відповідь.

Я вважаю, що протягом останніх кількох місяців адміністрація була готова підготувати або надати ракети ATACMS. Це прописано в цьому законі,

– заявив сенатор Уорнер.

Крім того, сенатор сподівається, що Україна зможе отримати все це додаткове озброєння якнайшвидше. Зокрема, він висловив надію, що вже до вівторка й середи законопроєкт надійде до президента Джо Байдена. Саму допомогу можуть надати вже до кінця тижня.

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