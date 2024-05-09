Ракета Х-101: як і навіщо її модернізувала Росія
За даними британської розвідки, Росія встановила на ракету Х-101/Х-102 другу боєголовку. Та мета цієї модифікації – завдати якнайбільшої фізичної шкоди.
Про це 24 Каналу заявив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник, зауваживши, що усе, аби об'єкт, передусім інфраструктурний, не підлягав ремонту. І найголовніше для ворога – щоби постраждало якомога більше людей. Тобто країна-агресорка підвищила летальність своєї головної крилатої ракети.
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"Фугасна частина має дещо менший діаметр ураження, але більшу концентрацію енергії на квадратний сантиметр. А осколкова – може розкидати уламки й до пів кілометра у діаметрі. Це неймовірно багато", – наголосив Черник.
Швидкість уламків ворожої ракети Х-101 може сягати до 1000 метрів за секунду. Так вони можуть пробивати навіть легкоброньовані об'єкти. Тобто радіус шкоди збільшується.
Якщо збільшується бойова частина, то щось у ракеті має обов'язково зменшуватися. Передусім, це паливо.
Противник приходить до філософії тотальної війни – тобто винищення всього, що можна винищити. Він укотре показує свою звірячу сутність власного імперіалізму,
– наголосив військовий експерт.
Водночас ця ракета не змінила свій розмір та швидкість. Ворог зменшив вагу палива, проте компенсував її у бойовій частині.
Допомогти боротися з модернізованими російськими ракетами допоможуть ЗРК Patriot, IRIS-T, SAMP/T та MIM-23 Hawk.
Ворог модернізував ракету Х-101
- Росія вночі 8 травня вдарила по Україні "Шахедами" та ракетами. Зокрема, крилатими ракетами Х-101/Х-555.
- Defense Express написало про те, що серед ракет була ракета повітряного базування Х-101, яку виготовили в другому кварталі 2024-го року. Тобто фактично окупанти використали зброю "з конвеєра".
- Ця ракета мала подвійну бойову частину. Загалом вона була масою 800 кілограмів. Нині російський ВПК лише розгортає виробництво таких модифікованих ракет.