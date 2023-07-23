Росія навмисно запустила неточні ракети по Одесі, – Міноборони

Російські військові вночі 23 липня атакували ракетами Одеську область. У Міноборони наголосили, що для цієї атаки росіяни спеціально використовували неточні ракети.

Зокрема, для атаки Одеси окупанти використовували старі радянські ракети Х-22. Ці ракети створювалися для ураження авіаносців і мають високий рівень відхилення від заданої цілі, що призводить до масштабних наслідків у разі обстрілу ними.

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Росіяни знали, що ракети Х-22 неточні

У міністерстві оборони зауважили, що Росія атакує Україну невибірковою зброєю великої потужності. Зокрема, так сталося і в випадку обстрілом Одеси, коли окупанти використали ракету Х-22, яка має 50% шансів досягти цілі з 300-метровим відхиленням.

Фактично це означає, що навіть якщо Х-22 минулої ночі цілили у військові чи інші важливі об’єкти в Одесі, вони могли вразити їх лише з певною вірогідністю. Це добре усвідомлювали ті, хто віддавав наказ і запускав їх,

– сказали у Міноборони.

Там зазначили, що в такому випадку для загарбників було байдуже, попаде ракета у військову ціль, чи у цивільну будівлю. Наостанок у міністерстві зазначили, що атака на Одесу є воєнним злочином, і запевнили, що винні будуть притягнуті до відповідальності.

Що відомо про ракету Х-22 Х-22 – надзвукова ракета, яку ще називають "Буря". Вона була виготовлена ще в часи СРСР, а увійшла в користування у 1966 році.

Цю ракету розробляли для ураження радіолокаційно-контрастних точкових та площинних цілей, тобто авіаносців чи ударних авіаційних груп.

Х-22 здатна нести до 960 кілограмів звичайної бойової частини або ядерну боєголовку. Ці ракети здатні вражати цілі на відстані 300 кілометрів.

Ціна ракети є доволі низькою – до 500 тисяч доларів. Зараз у Росії їх не виготовляють, тому ворог використовує Х-22 зі своїх запасів.

Що відомо про атаку по Одесі