Дрон підсвічує їй ціль: чим особлива ракета Х-38, якою Росія вдарила по ТЦ у Костянтинівці

Російські окупанти 9 серпня завдали удару по супермаркету у Костянтинівці Донецької області. Для атаки ворог застосував ракету Х-38. Вона дуже швидкісна, але має незначну дальність.

Ціль для ракети Х-38 підсвічували лазером за допомогою дрона. Це 24 Каналу пояснив військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков.

До теми Удар по ТЦ в Костянтинівці: серед загиблих є дівчата 9 та 11 років

Ворог підсвічував конкретно супермаркет

Олег Катков зазначив, що ракета Х-38 прийнята на озброєння ще у 2012 році. Вона призначена для літаків тактичної авіації. Її носіями є Су-35. Також її нібито інтегрували під К-52. Вона відрізняється невеликою дальністю – до 40 кілометрів, швидкість – до двох махів. Від місця трагедії – до лінії фронту 15 кілометрів.

Ця ракета у своїй найбільш розповсюдженій версії має оптичну головку, напівактивну лазерну систему наведення. Тобто ціль їй необхідно підсвітити лазером. Зазвичай це завдання виконує дрон. Тобто росіяни висіли над Костянтинівкою, підсвічували лазером цей супермаркет,

– підкреслив він.

Російські воєнкори пишуть, що з квітня 2024 року окупанти почали активно використовувати саме Х-38 з напівактивним лазерним наведенням з безпілотниками. Це виключає те, що загарбники випадково влучили по ТЦ у Костянтинівці. Ворог підсвічував конкретно цей об'єкт.

Ракетний удар по Костянтинівці: головне

За останніми даними, кількість загиблих внаслідок російського обстрілу Костянтинівки становить 14 осіб, поранено – 43 людини. Зокрема, станом на ранок 10 серпня ідентифіковані тіла 2 загиблих дітей – це дівчатка 9 та 11 років.

За даними ДСНС, росіяни завдали удару по супермаркету в Костянтинівці Донецької області ракетою Х-38.