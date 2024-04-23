Які ракети ворог використовує для атак по Україні "з конвеєра": у Повітряних силах відповіли

Російська армія наразі активно обстрілює територію нашої держави КАБами, а також авіаційні ракети. Частину з них ворог застосовує прямо "з конвеєра".

Мовиться, зокрема, й про ракети типу Х-59, а також Х-69. Про це в етері телемарафону розповів речник Повітряних сил Ілля Євлаш, передає 24 Канал.

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Росія часто використовує ракети Х-59 і Х-69

Євлаш зазначив, що ворог дійсно використовує багато КАБів для ударів по Україні. Але з останньої атаки можна побачити, що було найбільше використання за один раз керованих авіаційних ракет типу Х-59/Х-69.

Це одна з найбільш одноразових застосувань такого типу ракет, і Х-69, як показували дослідження нашого Київського науково-дослідницького експериментального центру, це ракети, які містять всередині деталі й компоненти, які були продуковані у 2023 чи 2024 подекуди роках,

– пояснив речник.

Крім того, він також зазначив, що також видно й виготовлення КАБів, досить інтенсивне застосування ракет. За словами майора, це пов'язано з тим, що Росія намагатиметься інтенсифікувати атаки різними методами, поки наша держава не отримає допомогу від партнерів.

"Як і сьогодні за допомогою дронів ми бачили дещо нову тактику. Ворог намагався по різних напрямках направляти то 1, то 2 дрони з різною періодикою аби максимально зробити незручну боротьбу з ними і протистояння їм", – зазначив Євлаш.

Майор також зазначив, що окупанти намагалися під час цієї атаки також розвідувати наші місця розташування мобільних вогневих груп і систем ППО.

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