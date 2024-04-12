Небезпечніша за "Кинджал" і знищила Трипільську ТЕС: чим загрожує нова російська ракета Х-69

11 квітня 2024 року Росія атакувала та знищила Трипільську ТЕС – великий інфраструктурний об'єкт, який забезпечував енергією мешканців кількох областей центральної України. Спершу моніторингові канали, які повідомляють про пуски російських ракет, повідомляли, що це зробили "Кинджали". Втім, пізніше експерти Defence Express заявили, що Україна має справу з новітньою розробкою окупантів – дозвуковою крилатою ракетою Х-69.

За своїми характеристиками та призначенням їх можна порівняти до західних Storm Shadow / SCALP та ракет Taurus. 24 Канал розповідає, що це таке, чому Х-69 називають "російською квадратною ракетою", а також – яку небезпеку вона несе.

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Що відомо про Х-69

Ракета Х-69 – новий виріб, проте не нова розробка, це продовження та покращення ракет Х-59МК2. Головна відмінність нової модифікації – квадратне січення корпусу, зміни в бойовій частині, дальності застосування та швидкості польоту.

Ця ракета розроблялася під винищувач 4+ покоління Су-57, в планах у росіян було створення вдосталь і перших, і других. Втім, проєкт Су-57 загальмував (наразі є лише декілька літаків, зібраних фактично вручну), тому окупантам довелося адаптувати Х-69 під простіші літаки.



Х-59МК2 та Х-60 на російській зброярській виставці / Фото росЗМІ

Вперше росіяни представили нову ракету в серпні 2022 року на виставці "Армія-2022". Власне, більшість фото з цієї статті – саме з тої виставки. Тоді це був лише прототип, реальних параметрів якого ніхто не знав. У листопаді 2023 року ракету також повезли до ОАЕ на Dubai Airshow 2023.

Офіційний бойовий дебют "російської квадратної ракети" було зафіксовано на початку 2024 року – 7 лютого. Про нього стало відомо завдяки публікації Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ).

Пост очільника КНДІСЕ щодо Х-69:

Інші відомі "квадратні ракети" – це британські Storm Shadow, французькі SCALP і німецькі Taurus.Експерти неофіційно називають Х-69 їх російським аналогом і вказують на подібні характеристики та завдання. Однак ці західні ракети мають більшу дальність, вони також є й більшими за розміром: за довжиною і корисним навантаженням Х-69 складає приблизно дві третини від Storm Shadow / SCALP.

Ракети Х-69 призначені здебільшого для ураження статичних цілей з добре відомими координатами. Як зазначає The War Zone, "одна або кілька цілей можуть бути запрограмовані перед польотом, а координати, як стверджується, також можуть бути завантажені в систему наведення ракети, коли літак-носій підніметься в повітря".

Деякі джерела кажуть навіть про 2023-ий. Після лютого також фіксувалися поодинокі пуски Х-69 (мінімум 2, один із них – можливо, за допомогою винищувача 4+ покоління Су-57) та 11 квітня Росія застосувала відразу 5 ракет Х-69 для атаки на Трипільську ТЕС. Раніше аналітики припускали, що Росія може використовувати Х-69 "для ударів по добре захищених цілях в Україні" – схоже, що Трипільська ТЕС у Київській області стала саме такою ціллю.



Наслідки обстрілу Трипільської ТЕС / Фото ДСНС

Головною особливістю та перевагою ракет Х-69, а також найбільшою проблемою для українських ППО є те що ракета може здійснювати наднизький політ на висоті у 20 метрів.

Також проблемою є те, що Х-69 можуть запускати зі звичайних літаків так званої фронтової авіації (Су-34 і Су-35), тобто Росія може використовувати ефект несподіванки. Ці літаки можуть підлітати на 50 – 70 кілометрів до лінії фронту і не боятися бути збитими через хронічний дефіцит ракет PAC-3 у ЗСУ.

Тому пуски з північного кордону, окупованого Криму та сходу України можуть нести небезпеку для південних і центральних областей нашої держави, включно з Києвом і Одесою.



Розрахунковий радіус дальності ударів Х-69 на графіці від Defence Express

Х-69 – основні відомі характеристики

тип – дозвукова крилата ракета,

клас – "повітря – земля",

виробник – МКБ "Радуга" (Дубна, Московська область, Росія),

носії – Су-34, Су-35, а також літаки тактичної авіації, у перспективі – Су-57,

дальність – 290 – 300 кілометрів (заявлена), фактична – 400+ кілометрів (встановлено під час обстрілів 11.04.2024).

вага бойової частини – 310 кілограмів,

стартова маса – 710 кілограмів,

двигун – ТРДД-50Б,

система управління та наведення – супутникова ГЛОНАСС + електронно-оптична,

швидкість – 700 – 1000 кілометрів на годину.

Інші ТТХ ракети Х-69 наразі невідомі. Росія тримає всю інформацію про нову ракету в таємниці.

Чи може Україна збивати Х-69

Спеціалізацією МКБ "Радуга" є розробка і виробництво крилатих ракет. Тому на тлі повномасштабного вторгнення в Україну МКБ – це підсанкційне підприємство у більшості західних країн світу, від США і ЄС до Японії та Канади.

Так, українці вже змогли перехопити Х-69. Це сталося 7 – 8 лютого, коли росіяни запустили три керовані авіаційні ракети Х-59 та три ракети Х-69 по цілях в Полтавській, Сумській та Миколаївській областях. Тоді 5 з 6 ракет були перехоплені, а їхні уламки потрапили до експертів КНДІСЕ на огляд.

Це не рятівна срібна куля, проте ракета Х-69 – важка мішень, особливо в умовах виснаження українських ППО/ПРО, яке навесні 2024 року на тлі саботажу з боку американських союзників виглядає критичною проблемою.

Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш після атаки 11 квітня назвав ракету Х-69 "покращеною системою версії Х-59".

Євлаш припустив, що західні системи ППО здатні збивати такі ракети.

"Попередньо Росія вже застосовувала подібні ракети раніше. Це свіжі ракети, деталі яких виготовлені у 2023 році. Тобто ми можемо бачити, що Росія постійно продовжує намагатись виготовляти нові ракети. Однак все залежить від успішності їх продукування, наскільки швидко вони зможуть забезпечувати себе різними напівпровідниками, чіпами, мікросхемами та ін. Звісно, що ракета Х-69 – це нова ракета для нас, тому ми, в тому числі вивчаємо, як можна їй протидіяти. Найімовірніше, що Patriot також зможе їй протистояти, оскільки він боровся і з достатньо більш складними типами ракет, як "Циркон" та "Кинджал"", – нагадав Євлаш.

Чи може Росія масово застосовувати Х-69 і скільки їх у Росії

У теорії – так. Країна-агресорка має вдосталь літаків Су-34 і Су-35, які не є такими вибагливими, як Ту-95МС і МиГ-31К. Тобто існує можливість, коли літак замість дуже небезпечного КАБа, але обмеженого дальністю в десятки кілометрів, запустить саме Х-69.



Ракета Х-69 / Фото росЗМІ

Аналітики вважають, що Росія ще не налагодила повномасштабне серійне виробництво ракет Х-69, тож росіяни навряд чи мають їхні запаси.

"На вже детально дослідженій у лютому (2024 року) ракеті номера відповідали виробництву наприкінці 2023 року", – зазначає Defence Express.

На практиці – все не так просто. Х-69 – наразі лише нова розробка, вона не запущена в серію та збирається вручну (ракетам, що їх запускали окупанти 7 лютого 2024 року, було лише декілька місяців). Росія, обмежена санкціями, тому не може швидко наростити випуск цих ракет.

Наразі це лише демонстрація сили, шантаж, ІПСО, а головне – нагадування, що може статися, якщо Україна погодиться на замороження війни, а Росія отримає додатковий час на підготовку для нових атак та запустить повномасштабне серійне виробництво Х-69.