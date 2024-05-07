Росія вивела ракетоносій "Калібрів" у Чорне море: у ЗСУ розповіли подробиці

Росія 7 травня вивела у Чорне море підводний човен. Ця субмарина може містити на собі ракети типу "Калібр".

Водночас місце, куди ворог захоче вдарити "Калібрами", стане відомо вже в момент їхнього запуску. Про це в етері національного марафону заявив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня України – Дмитро Плетенчук, передає 24 Канал.

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Плетенчук сказав про виведення підводного човна з "Калібрами"

За словами Плетенчука, ворожий ракетоносій вийшов у Чорне море ввечері 7 травня. Проте він не вказав, скільки може перебувати на підводному човні ракет типу "Калібрів", які окупанти часто застосовують з чорноморської акваторії.

Крім того, представник Сил оборони Півдня України зауважив, що потенційна небезпека ракетного обстрілу для нашої держави враховується. Однак куди саме росіяни планують запустити ракети, стане відомо лише тоді, коли вони почнуть цей процес.

Зрештою Плетенчук наголосив, що всі процеси, які проводить ворог, наразі відстежують наші військові. Тому в українців буде час для реагування на загрозу ракетного удару.

Ворог нечасто застосовує "Калібри" останнім часом

Востаннє ворог застосував ракети типу "Калібр" по Україні під час масованої атаки вночі 27 квітня. Тоді ворог запустив 8 крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря.

Начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук зазначив, що цього дня три ракети було знищено у зоні відповідальності Сил оборони Півдня. Свої ракети ворог випускав із порту Новоросійськ поблизу території Росії. Всього наші захисники неба знищили тоді 6 ворожих "Калібрів".

В ГУР МО також розповіли, що крилатих ракет 3М-14 "Калібр" в окупантів зараз близько – 270 одиниць. Згідно з інформацією української розвідки, темпи виробництва цього типу ракет – приблизно 30 – 40 одиниць на місяць.

Варто зазначити, що тривалий час "Калібри" були основною складовою російського ракетного терору, однак від липня 2023 року росіяни застосували не більше десятка цих ракет. Що відомо про ці ракети, їхні характеристики і кількість, яку застосували окупанти з початку 2024 року, – читайте у матеріалі.