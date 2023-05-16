Дуже серйозний злам "на болотах", – політичний експерт про важливість збиття "Кинджалів"

Уночі 16 травня Росія атакувала Київ з допомогою 6 гіперзвукових ракет Х-47М2 "Кинджал". Українські сили ППО збили усі російські "Кинджали".

Ця подія продемонструвала, що система протиповітряної оборони країн НАТО є на голову вищою за систему ППО Росії. Таку думку 24 Каналу висловив політичний експерт, керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок.

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У Путіна буде істерика

За його словами, збиття усіх 6 "Кинджалів" – це психологічний, психічний й ідеологічний злам "на болотах" (у Росії – 24 Канал).

"У мене відчуття, що у Путіна істерика – "Кинджалів" у Росії кілька десятків, використання одразу 6, які не досягли своєї цілі, це катастрофа. Це дуже дорогі ракети, яких вони можуть виготовляти не більше 2 штук у місяць. Це був останній аргумент Путіна – його розвіяли й тепер у Росії не залишилось засобів, які можуть безперешкодно завдавати шкоду Україні", – заявив Клочок.

Валерій Клочко про нічну ракетну атаку на Київ: дивитись відео

Він додав, що наявність ракет та вміння від них оборонятись – це речі, які потрібно вміти поєднувати. Війна Росії проти України показала ефективність сучасних систем протиповітряної оборони. Якби Україна не мала ЗРК Patriot, то ця ніч у Києві було б жахливою.

"На цьому фоні рухне велич і потужність російської армії і її здатність чинити спротив. За останні тижні ми фіксуємо серйозні провали російської протиповітряної оборони у протистоянні з українськими безпілотниками", – підкреслив політичний експерт.

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