Дуже серйозний злам "на болотах", – політичний експерт про важливість збиття "Кинджалів"
Уночі 16 травня Росія атакувала Київ з допомогою 6 гіперзвукових ракет Х-47М2 "Кинджал". Українські сили ППО збили усі російські "Кинджали".
Ця подія продемонструвала, що система протиповітряної оборони країн НАТО є на голову вищою за систему ППО Росії. Таку думку 24 Каналу висловив політичний експерт, керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок.
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У Путіна буде істерика
За його словами, збиття усіх 6 "Кинджалів" – це психологічний, психічний й ідеологічний злам "на болотах" (у Росії – 24 Канал).
"У мене відчуття, що у Путіна істерика – "Кинджалів" у Росії кілька десятків, використання одразу 6, які не досягли своєї цілі, це катастрофа. Це дуже дорогі ракети, яких вони можуть виготовляти не більше 2 штук у місяць. Це був останній аргумент Путіна – його розвіяли й тепер у Росії не залишилось засобів, які можуть безперешкодно завдавати шкоду Україні", – заявив Клочок.
Валерій Клочко про нічну ракетну атаку на Київ: дивитись відео
Він додав, що наявність ракет та вміння від них оборонятись – це речі, які потрібно вміти поєднувати. Війна Росії проти України показала ефективність сучасних систем протиповітряної оборони. Якби Україна не мала ЗРК Patriot, то ця ніч у Києві було б жахливою.
"На цьому фоні рухне велич і потужність російської армії і її здатність чинити спротив. За останні тижні ми фіксуємо серйозні провали російської протиповітряної оборони у протистоянні з українськими безпілотниками", – підкреслив політичний експерт.
Головне про атаку 16 травня
- Вночі 16 травня по всій території України пролунала повітряна тривога. Ворог вивів у море кораблі-носії ракет "Калібр" та підняв у небо літаки МіГ-31К, які несуть ракети "Кинджал". Орієнтовно о 03:00 у Києві пролунали перші вибухи.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що сили протиповітряної оборони збили усі 6 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", які використав ворог.
- За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, всі ці ракети були спрямовані на Київ.