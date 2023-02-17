Не розмінюється на провокації: чому НАТО кволо реагує на ракети над Румунією та інші схожі події

Квола реакція НАТО на інцидент з ймовірним прольотом російської ракети над Румунією цілком виправдана. Альянс правильно діє у цьому випадку.

Про це 24 Каналу розповів заступник директора Центру дослідження армії, військовий експерт Михайло Самусь. За його словами, НАТО у цьому випадку вчиняє абсолютно доречно.

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Чому НАТО кволо реагує на такі інциденти

Як наголосив Самусь, Росія мріяла б, щоб після таких інцидентів, почалася внутрішня дискусія НАТО щодо запуску статті 4 (консультації – 24 Канал) або ж навіть статті 5, коли виникає загроза представнику Альянсу і всі члени мають "вмикатися" і протидіяти.

В цьому випадку могли б знайтися країни, які вважають, що для цього недостатньо підстав. Тому це могло б призвести до послаблення НАТО. В такому разі, думаю, поки що НАТО витримує цю концептуальну лінію, коли не реагує як організація,

– зазначив Самусь.

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Це відбувається і у випадку допомоги Україні. Замість допомоги від НАТО там створили формат "Рамштайн", куди також входять представники Альянсу та ще близько 20 інших країн. Там немає ніяких консенсусних рішень, за якими хтось може заблокувати виділення допомоги.

Не хочеш брати участь в танковій коаліції – не бери. Збираються країни, які хочуть брати участь. От Угорщина не хоче давати танки і ППО, то не дає. А в цей час інші країни, які хочуть допомогти – допомагають,

– підкреслив Самусь.

Як в НАТО відреагували над проліт ракети над Румунією