Відрізняється від Х-101 і Х-55: у чому головна небезпека ракети "Онікс"

В останні дні російські окупанти почали активно застосовувати ракети "Онікс" для знищення портової інфраструктури України. Проте це не нова зброя, і створена вона для ураження кораблів.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник. Він пояснив, що пускова установка для "Онікса" встановлюється на автомобілі та називається "Бастіон".

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Доволі небезпечна ракета

Вся механіка та електроніка ракети створювалась для того, щоб знищувати кораблі.

Зараз росіяни мають велику проблему зі своїми запасами ракетного озброєння, яке вони мали на початку війни. І тому починають застосовувати абсолютно все, що мають,

– наголосив військовий експерт.

"Онікс" є доволі небезпечною ракетою, тому що має дуже високу швидкість – 3200 кілометрів на годину.

"Порівняно з нею штатна крилата ракета Х-101 має швидкість 740 кілометрів на годину, Х–55 – 820, а Х-59 – 1050. І з цими об'єктами боротися легше", – підкреслив Черник.

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Щодо боротьби з носіями ракети "Онікс", цю проблему можуть вирішити далекобійні ракети, зокрема український "Грім-2" / "Сапсан" має задекларовану дальність удару до 500 кілометрів. Також знищувати ракети "Онікс" здатна далекобійна авіація, яка може мати ракети дальнього радіуса ураження.

Винищувач F-16 може брати на борт таку ракету як AGM-158. Її дальність завдання ударів – 910 кілометрів,

– відзначив військовий експерт.

"Ця авіація має нарешті з'явитися в Україні. Питання лише в тому, коли", – зауважив Петро Черник.

Ракети "Онікс" Це надзвукові універсальні протикорабельні ракети середнього радіуса дії, які були розроблені ще за радянських часів. Максимальна швидкість, яку може вона розвивати, складає 884 метрів на секунду або 3182 кілометрів на годину на висоті. "Онікс" може завдавати ударів на відстані від 300 до 800 кілометрів.

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