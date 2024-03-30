Цинічно, але вони праві: чому країни НАТО не збивають російські ракети та БпЛА

Російська крилата ракета 24 березня порушила повітряний простір Польщі. Там вона перебувала 39 секунд, а потім повернулася в Україну. Польська сторона підіймала авіацію, але повітряну ціль не збила.

Політтехнолог Борис Тизенгаузен пояснив 24 Каналу, що наслідки від збиття ракети були б для поляків більш серйозними. Тому вони діяли за простою логікою і не хотіли створювати собі додаткові проблеми.

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Наслідки від збиття могли бути гіршими

Найперше варто підкреслити, що допомога від Польщі є дуже суттєвою з перших днів війни. Її у жодному разі не можна недооцінювати. Але у ситуації з ракетою позиція країни дуже проста – навіщо збивати ракету, якщо ми знаємо, що вона не полетить в Польщу, а повернеться назад в Україну. Далі справа не за нами.

З такого погляду, якби цинічно це не звучало, але поляки праві. Лише уявіть, що Польща збила ракету, падають уламки. Ми вже бачили, що вони руйнують будинки, вбивають людей. Тоді їхні громадяни запитають, навіщо ви збивали цю ракету, якщо знали, що вона полетить в Україну,

– зауважив політтехнолог.

Те саме можна сказати, щодо блокування кордону. Влада Польщі розуміє, що Україна втрачає мільярди через протести їхніх фермерів, але вони думають насамперед про своїх громадян.

З позиції державних діячів Польщі – вони праві. З позиції справедливості й демократії, напевно, не зовсім. Де ця межа – сказати важко,

– прокоментував Борис Тизенгаузен

Можна пригадати, коли російська ракета майже на 40 кілометрів залетіла вглиб польської території, тоді поляки говорили, що зіб'ють її, якщо вона залетить далі. Цього разу ціль була у їхньому просторі лише 39 секунд, тому навряд чи варто було очікувати на серйознішу реакцію.

Що відомо про російську ракету у Польщі

Під час масованого обстрілу ракета увійшла у повітряний простір Польщі. Це сталося у Люблінському воєводстві. У Збройних Силах Польщі повідомили, що ракета пробула на їхній території лише 39 секунд. Її ціллю були об'єкти на Західній Україні.

МЗС Польщі наголосили, що вимагають від Росії пояснень щодо цього інциденту. До консульства викликали російського посла, але він приходити відмовився. У відомстві додали, що засуджують дії країни-агресорки та закликають її зайнятися своїми внутрішніми проблемами, а не тероризувати жителів України.

У НАТО розглянуть варіанти, щоб збивати ракети, якщо вони наближаються до їхніх кордонів. Це має відбутися з урахуванням усіх міжнародних наслідків, а також після погодження з Україною. Про це заявили в МЗС Польщі, зауваживши, що Кремль уже показав, на що він здатний.