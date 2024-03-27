Окупанти використовують ракети "Циркон": Євлаш розповів, про що це свідчить

За попередніми даними, українську столицю могли обстріляти російською гіперзвуковою ракетою "Циркон". У Повітряних силах зробили припущення, що можливе застосування Росією цього типу ракет, може бути зумовлене дефіцитом інших типів ракет.

Речник Повітряних сил Ілля Євлаш додав, що атаки "Цирконами" можуть слугувати для експериментів щодо ефективності української ППО. Втім, він зазначив, що в науково-дослідному експертному центрі досі проводиться аналіз, щоб встановити факт використання "Цирконів" Росією під час останніх атак на Україну.

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"Свідчить про те, що в них вже є дефіцит зброї"

Євлаш зробив припущення, що використання ракет "Циркон" може свідчити про дефіцит інших типів ракет у окупантів.

Однак ми можемо сказати про те, що, якби в них, наприклад, було достатньо іншого типу ракет – крилатих ракет "Калібрів", "Іскандерів", інших ракет – вони б застосовували їх... Це досить складна ракета, досить дорога, досить потужна,

– заявив речник.

Він також додав, що такі атаки можуть бути спрямовані на перевірку української системи протиповітряної оборони, щоб надалі використати отриману інформацію під час планування наступних повітряних атак.

Євлаш також зазначив, що наразі у науково-дослідному експертному центрі продовжують встановлювати, чи дійсно Росія застосовувала гіперзвукові ракети "Циркон" під час своїх останніх атак.

Обстріл Києва 25 березня: коротко