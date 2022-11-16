У США мають попередні оцінки, що на території Польщі могла впасти ракета української ППО, – AP

Російські військові завдали масованого ракетного удару по Україні 15 листопада. Тоді ж стало відомо, що ракета впала у Польщі поблизу кордону з нашою державою.

Достеменно невідомо, чий саме снаряд впав на території Польщі. Водночас уже надійшла інформація, що це могла бути ракета української ППО.

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У Польщі ще триває розслідування

Тим часом анонімно своїми думками поділилися троє офіційних осіб США. Вони зазначили, що згідно з попередніми оцінками, в Польщі могла впасти ракета, випущена українськими силами ППО. Вона, власне, мала б збити російський снаряд, яким ворог атакував об'єкт критичної інфраструктури 15 листопада.

Журналісти зазначають, що ця думка, а також коментарі Джо Байдена, озвучені під час саміту G20 в Індонезії, суперечать наявній інформації. Нею напередодні поділився високопоставлений чиновник розвідки США. Він зазначив, що це саме російські ракети перетнули кордони Польщі.

Нагадаємо, що напередодні в МЗС Польщі заявили, що ракету виготовили в Росії. Однак, президент Анджей Дуда у своїй заяві був обережнішим. Він зазначив, що снаряд "швидше за все" російського виробництва. Водночас він додав, що його походження наразі встановлюють.

Що відомо про падіння ракети у Польщі

Почнімо з того, що інформація про вибух надійшла близько 15:40. Тоді стало відомо, що на фермі раптово вибухнув трактор. Невдовзі з'явилися додаткові дані про те, що це могли спричинити російські ракети.

За наявною інформацією, ракета впала у селі Пшеводів, що у Люблінському воєводстві. Воно межує з Львівською та Волинською областю та розташоване за 6 кілометрів від кордону з Україною.

Згідно з наявною інформацією, внаслідок падіння ракети загинуло двоє громадян Польщі.

Президент Анджей Дуда скликав Радбез. Його засідання відбудеться ближче до полудня 16 листопада. Крім того, він наполягав на терміновій зустрічі членів НАТО.

На падіння ракети відреагував президент Володимир Зеленський. Він висловив співчуття рідним загиблих. Також наголосив на тому, що потрібно якомога швидше покарати Росію. Якщо ж цього не зробити, то її наступні ракети можуть долетіти не лише до Польщі.

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