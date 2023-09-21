Причина може бути банальна: чому США досі не передали Україні ракети ATACMS

Сполучені Штати не спішать передавати Україні далекобійні ракети ATACMS. Але процес поступово рухається вперед.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Андрій Крамаров, зауваживши, що Сполучені Штати вважають своєю основною ударною силою перевагу в повітрі. Тому запаси ракет ATACMS у них не були настільки значними, враховуючи їхні пріоритети.

Дивіться також ATACMS під ялинку та консолідація союзників: які перші результати візиту Зеленського до США

Чому США ще не передали ATACMS

Як наголосив Крамаров, у кінці квітня – на початку травня 2023 року була інформація, що виробник ATACMS "розконсервував" лінію виробництва, яка була закритою ще з 2018 року. З того часу там тільки обслуговували наявні ракети.

Зараз упродовж 6 місяців ці ракети виробляють. Здається, в одному з інтерв'ю один з американських конгресменів проговорився, що відбувається. Він сказав, що зараз є повний консенсус. Всі готові і просять президента ухвалити рішення про передачу,

– зауважив Крамаров.

Дивіться розмову з Андрієм Крамаровим на ютубі 24 Каналу

Найімовірніше, українські артилеристи освоювали роботу з ракетами ATACMS ще під час навчання на системах HIMARS. Тому у них не має виникнути якихось особливих проблем з цими засобами.

Україні було б важливо отримати ATACMS ще цієї осені. Це допоможе вибивати тилові військові об'єкти окупантів, а також – підготувати фундамент наступу у 2024 році.

ATACMS для України: коротко