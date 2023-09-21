Причина може бути банальна: чому США досі не передали Україні ракети ATACMS
Сполучені Штати не спішать передавати Україні далекобійні ракети ATACMS. Але процес поступово рухається вперед.
Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Андрій Крамаров, зауваживши, що Сполучені Штати вважають своєю основною ударною силою перевагу в повітрі. Тому запаси ракет ATACMS у них не були настільки значними, враховуючи їхні пріоритети.
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Чому США ще не передали ATACMS
Як наголосив Крамаров, у кінці квітня – на початку травня 2023 року була інформація, що виробник ATACMS "розконсервував" лінію виробництва, яка була закритою ще з 2018 року. З того часу там тільки обслуговували наявні ракети.
Зараз упродовж 6 місяців ці ракети виробляють. Здається, в одному з інтерв'ю один з американських конгресменів проговорився, що відбувається. Він сказав, що зараз є повний консенсус. Всі готові і просять президента ухвалити рішення про передачу,
– зауважив Крамаров.
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Найімовірніше, українські артилеристи освоювали роботу з ракетами ATACMS ще під час навчання на системах HIMARS. Тому у них не має виникнути якихось особливих проблем з цими засобами.
Україні було б важливо отримати ATACMS ще цієї осені. Це допоможе вибивати тилові військові об'єкти окупантів, а також – підготувати фундамент наступу у 2024 році.
ATACMS для України: коротко
- Україна упродовж всієї повномасштабної війни закликає США передати далекобійні ракети ATACMS. Їхня дальність ураження – близько 300 кілометрів.
- У виданні FT повідомляли, що Джо Байден вже наближається до ухвалення позитивного рішення. Це потенційно відкриє нову главу у військовій підтримці від США.
- Президент Володимир Зеленський зауважив, що Україна та США перебувають на фінішній прямій з приводу постачання ATACMS. Відсутність таких ракет призведе до більших втрат на полі бою.