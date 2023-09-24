Американські ATACMS чи німецькі Taurus: які ракети будуть кориснішими для ЗСУ

Financial Times повідомляє, що адміністрація президента США Джо Байдена ухвалила рішення надати Україні невелику партію далекобійних ракет ATACMS ще до візиту президента Володимира Зеленського до США. Там вирішили не оголошувати про це публічно, щоб не давати підказки росіянам.

Припустимо, з наданням Україні американських ATACMS – німці наважаться передати ракети Taurus. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний простір" Олександр Коваленко допоміг розібратися 24 Каналу, якщо Україна отримає обидві моделі ракет, то які з них ефективніші – американські ATACMS чи німецькі Taurus.

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Як воїни можуть використовувати ATACMS

"Чому невелику партію? Згадаймо, що було з М142 HIMARS. Ми одразу отримали їх скільки – десятки, сотні? Ні. Ми отримали декілька одиниць М142 HIMARS та М270 HIMARS. Ми поступово збільшували цю кількість, демонструючи, що використовуємо це озброєння", – сказав Коваленко.

Найімовірніше – це тестова партія, яка допоможе перевірити ефективність ракети. Адже ATACMS мають свої особливості: і позитивні, і негативні.

Ракети мають модифікації з різними бойовими частинами: касетною та унітарною осколково-фугасною. Припустимо, насамперед Україні передадуть ATACMS з касетними бомбами.

За словами Коваленка, цього цілком достатньо, аби завдати високоточного удару по аеродрому, ремонтній базі чи об'єкту, в якому перебувають велика кількість особового складу чи техніка.

Першочергово вони використовуватимуться по материковій частині: Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях,

– наголосив Коваленко.

Коваленко розповів, які ракети ефективніші – ATACMS чи Taurus: дивитися відео

Після передачі ATACMS – німці наважаться передати Taurus

Тоді як Storm Shadow, SCALP, Taurus та інші українські ракети будуть орієнтовані на тимчасово окупований Крим. Зрештою, якщо Україна отримає ATACMS та Taurus, ракети допоможуть зняти навантаження з авіаційних компонентів Storm Shadow та SCALP.

Я цілком впевнений, що якщо нам передадуть ATACMS, то ми отримаємо і Taurus. Хоча є деякі нюанси з використанням Taurus. Але це така ж сама ситуація, наприклад, як з передачею танків,

– зауважив Олександр Коваленко.

Згадаймо, Німеччина розпочала передачу Leopard 2 після того, як Україна отримала Challenger 2, а також погодила постачання танків Abrams з Вашингтоном. Схожа ситуація може трапитися з передачею ATACMS та Taurus.

Комплексне використання усього буде корисним. Не можна одне без іншого оцінювати. Комплексно усі засоби ураження вноситимуть ефект у знищення російських окупантів,

– підсумував Коваленко.

Що відомо про передачу Україні ATACMS