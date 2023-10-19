Довго розпинався, як йому все одно: чому Путін змінив риторику після отримання ATACMS Україною

Заяви Владіміра Путіна різко змінилися після того, як Україна отримала ракети ATACMS. Спершу він переконував, що таку зброю нам ніхто не дасть, потім запевняв, що вона для Росії зовсім не страшна, але тепер чомусь заговорив про переговори.

Поведінка Путіна відверто дивна, бо він неодноразово заявляв, що ракети ATACMS, які з'явилися в Україні, нібито ні на що не вплинуть. Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович, зауваживши, що майже одразу після таких слів, Путін довго переконував журналістів, як це питання його "взагалі не хвилює".

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Про що тепер говорить диктатор

Судячи з реакції Путіна, очевидно, що передача Україні нової зброї по ньому серйозно вдарила. Цікаво, що колись росіяни переконували нібито Україна не отримає західні танки й літаки, на яких уже проходять підготовку наші пілоти. Коли це сталося, вони те саме говорили про ракети StormShadow і насамкінець про ATACMS.

Така ситуація настільки схвилювала Путіна, що він почав говорити про домовленості з Україною. Щобільше, російський диктатор озвучив абсолютно безглузду фразу нібито в Україні виникають думки про переговори. Він навіть додав, що країна-агресор їх підтримує.

Це абсолютна нісенітниця, бо ніхто з представників української влади такого не казав, але Путін вкидає таку тезу. Потім він каже, що треба найголовніше – аби Київ скасував документ, який забороняє переговори з Росією,

– зауважив Ігор Рейтерович.

Проте так званий російський президент забув, що рішення РНБО про заборону переговорів стосується саме Путіна. Тобто, якщо він відійде від влади, а новий очільник виведе всі війська з України, виплатить репарації та видасть воєнних злочинців, теоретична можливість про щось говорити є.

Рейтерович пояснив, що означають нові заяви Путіна про переговори: дивіться відео

Путін маніпулює ядерною зброєю

Навіть ті журналісти, які були в Пекіні та лояльно ставились до Путіна, відзначили, що він виглядав дуже непереконливо. Всі його заяви звучали маніпулятивно.

Щобільше, держдума Росії відкликала ратифікацію договору про заборону ядерних випробувань. Це також може бути "козирем", який публічно намагаються дати Путіну. Так він зможе знову лякати світ, щоб той вплинув на Україну та змусив нашу державу сісти за стіл переговорів.

Проте, судячи з реакції наших партнерів, половина з них навіть не помітили про що говорив Путін. Вони ніяк не звернули на нього уваги,

– підкреслив політолог.

Ракети ATACMS в Україні