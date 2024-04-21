Таких ракет дійсно мало: як ЗСУ зможуть використовувати ATACMS, якщо США їх нададуть

Прийняття законопроєкту щодо надання Україні допомоги від США припускає передачу ракет ATACMS. Хоч таких ракет є досить мало, але вони стануть важливим інструментом для знищення російських військових цілей.

Таку думку 24 Каналу висловив військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп, зауваживши, що ці ракети не прив'язані до повітряних носіїв. Також він додав, що такий крок США зможе стати прикладом для інших країн щодо передачі Україні далекобійного озброєння.

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Ракет є досить мало

Розраховувати на постачання великої кількості таких ракет не потрібно. За місяць США, можливо, буде передавати лише кілька десятків.

Таких ракет є мало, американці люблять говорити, що для інших загроз їм потрібно зберегти певний потенціал цих ракет,

– зазначив військовий оглядач.

Важливість ATACMS

Ракети ATACMS, за словами Шарпа, є важливим інструментом, який допоможе Україні вражати будь-яку ціль на окупованих територіях, включаючи Крим. Мовиться про ракету з унітарною боєголовкою дальністю 300 кілометрів. Ці ракети не прив'язані до повітряних носіїв, як Storm Shadow. Вони прив'язані до HIMARS, які маневрують по всій лінії фронту.

Більше далекобійної зброї – більше можливостей вражати важливі цілі, такі як штаби частин, з'єднань. Недавно, наприклад, в Луганську, ймовірно, був знищений штаб бригад,

– зауважив військовий оглядач.

Також він додав, що залишається питання щодо складів боєприпасів, які росіяни, скоріш за все, не залишать під ударом в зоні ураження. Якби Україна могла застосовувати ATACMS по території Росії, тоді в нас було б багато можливостей. Однак добре, що "відкритим" залишається окупований Крим.

Важливі не лише ATACMS

Проте, за словами військового оглядача, треба розуміти, що ракета – це не "чарівна паличка", а лиш додатковий інструмент. Дуже важливо, щоб в рамках пакета допомоги від США було все, що потребує Україна, навіть менш важливе, ніж ракети дальнього радіуса.

Нехай це буде обладнання для розмінування, снаряди, артилерійські стволи, ракети Javelin та літаки F-16. Все це створює військовий потенціал, який потрібний для спинення просування ворога,

– прокоментував Шарп.

Важливий крок

За словами військово оглядача, постачання ATACMS стане останнім психологічним бар'єром щодо базисних систем озброєння для США.

Бар'єра немає, значить можна постачати щось еквівалентне. Можливо і німці на щось наважаться, якщо американці зроблять цей крок, мається на увазі Taurus. Однак важливо те, що цей пакет пройшов і там є важливіші речі, ніж ATACMS,

– додав Шарп.

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