Зеленський розкрив, від чого залежать поставки Україні ракет для Patriot від Близького Сходу
- Поставки ракет для комплексів Patriot Україні залежать від країн Близького Сходу та Сполучених Штатів.
- Зеленський обговорював це питання з лідерами країн Перської затоки, і вже ухвалено перші рішення.
Питання поставок Україні ракет для комплексів Patriot, необхідних для захисту неба, залежать не лише від країн Близького Сходу. На відповідні рішення, зокрема, безпосередньо впливає американська сторона.
Таку інформацію повідомив український президент Володимир Зеленський під час зустрічі із журналістами, передає Суспільне.
Що впливає на передачу ракет до Patriot?
У рамках нещодавнього візиту на Близький Схід Володимир Зеленський обговорював з лідерами країн Перської затоки питання стосовно постачань ракет для комплексів Patriot, яких не вистачає Україні для захисту від атак.
Звісно, ми порушуємо це питання. Воно залежить не тільки від тієї чи іншої країни, а також від Сполучених Штатів Америки. Тому що має бути дозвіл навіть на перепродаж або на те, що вони нам їх дадуть,
– розповів він.
За словами президента, уже ухвалили перші рішення з деякими країнами, наразі вони співпрацюють зі США щодо цього. На його думку, подібні рішення не ухвалюють швидко, проте головне, щоб на це дивились "позитивно".
Водночас зауважимо, раніше агентство Bloomberg повідомляло, що країни Перської затоки починають відчувати значну кризу, адже вони використали більшість ракет для систем ППО Patriot на тлі масованих атак Ірану.
Також нагадаємо, що під час нещодавнього візиту до Мадрида Володимир Зеленський отримав обіцянку від Іспанії передати Україні п'ять ракет до систем ППО Patriot, які коштуватимуть близько 15 мільйонів євро.
Про що ще повідомив президент ЗМІ?
Також Володимир Зеленський повідомив, що запропонував американській делегації приїхати до Києва для проведення зустрічі на рівні технічних груп, як альтернативу тристоронньому формату переговорів.
Водночас президент, посилаючись на дані нашої розвідки, повідомив, що Росія планує завдавати нових ударів по енергетиці. Але до неї тепер додадуться й інші об'єкти критичної інфраструктури та логістики.