Стара ракета з низкою проблем: військовий оглядач припустив, як Росія могла модернізувати Х-22
Російські окупанти модернізували ракету Х-22. Це – досить небезпечна стара зброя, в якої є багато різних дефектів.
Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, Х-22 – стара ракета, яка відома своїми дефектами ще з часів СРСР.
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Чи могла Росія модернізувати ракети Х-22
Як наголосив Коваленко, в ракети Х-22 є серйозні проблеми з точністю. Також там є недоліки у паливній системі. Неодноразово траплялися ситуації, коли ці ракети просто переставали працювати під час польоту і падали.
Досить сумнівно, що російські окупанти дійсно мали змогу суттєво підвищити точність цих ракет. Але певні вдосконалення вони здатні робити.
Я не впевнений, що вони змогли якось критично підвищити точність, щоб цю ракету вважали високоточною. Ми бачимо, що їхнє виробництво умовно високоточних ракет… Вони виробляють їх невисокоточними. Там збільшене відхилення через внутрішній брак при виробництві та проблеми із якісними запчастинами,
– зауважив Коваленко.
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Зараз російські загарбники мають обмежені технічні та технологічні можливості щодо високого рівня вдосконалення ракетної зброї. Але, звісно, вони здатні на певному рівні їх вдосконалювати. У випадку з ракетою Х-22, найімовірніше, там працювали над точністю та усуненням дефектів у паливній системі.
Ракетні обстріли Одещини: коротко
- Упродовж останніх днів російські окупанти регулярно тероризують Південь України. В ніч на 23 липня загарбники знову завдали ракетного удару по Одесі. Відомо, що загарбники використали щонайменше 5 видів різних ракет. Удар завдали по історичному центру Одеси, який внесений до світової спадщини ЮНЕСКО.
- Одна з ракет зруйнувала найбільший православний храм міста – Спасо-Преображенський собор.
- В українській розвідці повідомили, що російські окупанти модернізували деякі власні ракети. До прикладу, Х-22 фактично стала Х-32. Також відомо про модернізацію протикорабельних ракет "Онікс".
- Ракети Х-22 є надзвуковими. Окупанти запускають їх зі стратегічної авіації.