"Бавовна" у Криму квітнутиме досить активно, – Братчук спрогнозував наслідки для окупантів

Російські окупанти активно застосовують балістичні ракети для терористичних атак по Україні. Ворог випускає їх з території тимчасово окупованого Криму.

"Бавовна" у Криму буде лише розцвітати. Це 24 Каналу зауважив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

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"Джанкой був лише початком"

Сергій Братчук зазначив, що ворог продовжує тактику терору. Зараз в окупантів тактика із застосуванням балістичних ракет. Зокрема, у ніч на 1 травня росіяни вдарили по Одесі трьома ракетами "Іскандер-М".

Приблизно о 23 годині загарбники завдали першого удару балістичною ракетою. Потім використовуючи тактику потрійного удару, було атаковано житлові квартали міста. Це історична забудова, там розташовані будинки, яким дуже багато років, де проживають люди.

На жаль, внаслідок атаки три людини загинули. Також три людини поранені. Вони зараз перебувають у досить важкому стані у лікарні. Працювали необхідні служби, щоб надати необхідну допомогу людям, у яких вибило шибки, вилетіли двері, віконні рами і так далі.

Також постраждав медичний заклад, який розташований поруч. Крім того, адмінбудівля. Там теж повибивало вікна.

Ворог продовжує тактику терору. Бачимо, що по Одесі гатить. У нас важко зараз назвати навіть якийсь один день, коли б не було російських атак. А зараз тактика використання саме балістичних ракет, тому що надзвичайно складно їх спіймати, не маючи поки що відповідних зенітно-ракетних комплексів, які можуть збивати саме балістику,

– пояснив речник.

Загарбники намагаються залякати людей, створювати такі умови, щоб у людей були панічні настрої, створити ті умови, за яких люди будуть і боятися, і не матимуть змоги нормально працювати та проживати, зокрема, в Одесі. Однак у місті немає панічних настроїв. Звісно, людям тривожно, адже усі хвилюються за безпеку, своїх рідних, близьких. Потрібно обов’язково йти в укриття, коли лунає сигнал повітряної тривоги.

"Це балістика. Ворог став активно її використовувати. Знову з території тимчасово окупованого Криму. У ворога таких пускових установок зенітно-ракетних буде ставати менше. Тобто прогнозую, що "бавовна" у Криму квітнутиме. Думаю, найближчим часом досить активно. Джанкой був лише початком. Можливо, навіть тоді ми ще не починали", – додав Братчук.

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