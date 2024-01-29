Багато загроз: чому Росія не використовує флот для обстрілів України
Росія продовжує виводити в Чорне море надводні та підводні носії ракет "Калібр". Водночас окупанти останній раз використовували цей тип ракет, а саме 3 "Калібри", під час масованої атаки України 2 січня.
Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан пояснив 24 Каналу, що росіянам після відстрілу "Калібрами" з апарату на ракетоносіях, доведеться перезаряджатися. А відповідна спеціальна інженерна система розташована в Севастополі.
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Росіяни мають дилему
На кожному підводному човні є 4 торпедних апарати залучені під обстріл ракет "Калібр", а в кожному кораблі – 8 таких апаратів. В Чорне море росіяни можуть виводити, наприклад по 2 підводних човни та корабля, і разом на них 24 апарати, на яких можуть бути 24 "Калібри". Проте ракет може бути менше.
Коли ж вони відстріляються, за словами Світана, то мають зарядитися, тому що порожній корабель чи підводний човен нікому не потрібні. А для перезаряджання їм потрібно зайти у Севастополь.
Проте по Севастополю прилітають українські ракети, тому окупантам лячно туди заходити. Під час перезаряджання – особливо підводний човен – є дуже уразливим, адже йому доводиться спливати. Оскільки українські сили знають місця розташування ворожих суден, туди обов'язково прилетить ракети "Нептун", Storm Shadow або SCALP-EG,
– наголосив військовий експерт.
"Калібри"Це сімейство російських крилатих ракет. Зокрема є ракетні комплекси Калібр для озброєння підводних човнів та бойових надводних кораблів. Ракети можуть завдавати ударів на відстані від 200 до 2 500 кілометрів. До цілі вони летять на наднизьких висотах, що значно ускладнює роботу сил ППО проти "Калібрів".
Росіяни розуміючи це, мають дилему:
- відстрілюватись та потім кораблям та підводним човнам ходити порожніми;
- притримувати "Калібри" та запускати ракети Х-101 та Х-555 з повітряного старту.
"Крім того, окупанти також знають, що крилаті ракети українські сили вже збивають майже стовідсотково. А "Калібр" приблизно така ж сама ракета як Х-101 та Х-555", – зазначив Роман Світан.
Загроза з Чорного моря зберігається
- Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня. Наталія Гуменюк повідомила 28 січня, що окупанти залишили в Чорному морі два підводних човни – носії "Калібрів".
- Проте угрупування було зменшено, адже росіяни надводні ракетоносії завели у пункти базування. Однак загроза з Чорного моря зберігається, тому ігнорувати сигнали тривоги не можна, оскільки пуски ракет з підводних човнів важче зафіксувати.
- Також Гуменюк зазначила, що росіяни не запускають "Калібри" по Україні, хоча й виводять ракетоносії в Чорне море, тому що мають проблеми з обслуговуванням агрегатів, звідки випускають "Калібри", а також із їхнім завантаженням. Як відомо, ракети окупанти зберігають у Новоросійську, а логістика та інфраструктура розташовані в тимчасово окупованому Криму.