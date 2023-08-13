Росія вивела в Чорне море фрегат "Адмірал Макаров": яка загроза удару "Калібрами"
Джерело:Владислав Назаров
Речник ОК "Південь" Владислав Назаров 13 серпня повідомив, що ворог активізував свої дії у Чорному морі. Зокрема, росіяни вивели фрегат "Адмірал Макаров".
Цей корабель є носієм російських ракет типу "Калібр". Назаров також закликав не панікувати, а дослухатися до заяв українських військових.
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Є загроза атаки України "Калібрами"
Полковник наголосив, що ОК "Південь" відстежує ситуацію у Чорному морі. Він також наголосив, що, окрім цього ракетоносія росіяни можуть вивести й інші судна, в тому числі й підводні.
На бойове чергування вийшов надводний ракетоносій – фрегат "Адмірал Макаров". Готовність до пуску 8 "Калібрів" очевидна,
– наголосив Назаров.
Про ситуацію з російськими кораблями у Чорному морі також висловилася в ефірі телемарафону речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Вона зауважила, що з військової точки зору військові оцінюють ситуацію, як стабільно напружену.
"У Чорному морі перебуває розгорнуте корабельне угруповання ворога – це і бойові кораблі, і судна забезпечення, і прикордонна служба, кораблі патрульного типу", – сказала вона.
Гуменюк також наголосила, що окупанти намагаються контролювати узбережжя вздовж Криму, а також максимально викривати надводну обстановку за допомогою бойових кораблів.
Вона також підкреслила, що на російських суднах забезпечення можуть розміщуватися, в тому числі, й безпілотні літальні апарати розвідувального й оперативно-тактичного типу. Останні також можуть нести на собі боєприпаси.
Нещодавно Росія звітувала про "зупинку" судна у Чорному морі
- Російське міноборони 13 серпня відзвітувало, що воно нібито зупинило судно "Сукра Окан" під прапором Палау, Корабель рухався в український Ізмаїльський морський торговельний порт.
- Інформацію про зупинення цього судна спростувала речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Вона зауважила, що цю інформацію не підтверджує ні одне з офіційних джерел, окрім міноборони Росії.
- Крім того, розслідувачі InformNapalm отримали докази від моряків, які спостерігали за судном, що екіпаж "Сукра Окан" не пішов на вимоги та залякування росіян. Таким чином інформація російського міністерства оборони всього лише – фейк.