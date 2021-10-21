"Ракети під носом будуть": Путін вважає, що Україні відкривають двері у НАТО

Путін вважає, що військова присутність НАТО в Україні створює загрозу для Росії. Те ж, що у Києві нещодавно був глава Пентагону Ллойд Остін – це, на його думку, ознака відкриття Альянсу для України.

Путін вважає, що НАТО вже починає освоювати територію Україну. Таку заяву він зробив під час спілкування з пресою на Міжнародному дискусійному клубі "Валдай" у Сочі.

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"Ракети під Харковом з'являться"

Президент Росії цілком серйозно заявив, що країни НАТО під виглядом навчальних центрів можуть розмістити на території України свої ракети. Їх нібито розмістять на "навчальних центрах", під виглядом яких можна напхати військові бази будь-чим.

Завтра під Харковом ракети з'являться, що нам робити з цим?

– сказав Путін.

Глава країни-агресорки вважає, що військове освоєння території України НАТО вже почало. І, як він зізнався, це реально створює загрозу для Росії.

"Двері у НАТО вже відкрили"

За словами Путіна, глава Міністерства оборони США Ллойд Остін своїми заявами фактично відкрив Україні двері в НАТО. Нещодавно він був у Києві і висловив нашій державі підтримку у боротьбі з Кремлем.

Ось приїхав міністр оборони, який, по суті, відкриває двері Україні в НАТО. По суті, його заяви потрібно і можна саме так трактувати. Він каже, що так, кожна країна має право,

– сказав Путін.

Росія припиняє співпрацю з НАТО: головне

Нещодавно зв'язки Росії з НАТО мінімізувалися. Усе через російських шпигунів при Альянсі, яких вдалося виявити.

6 жовтня НАТО повідомило, що висилає 8 російських дипломатів при Альянсі. Як повідомило НАТО, ці люди займалися шпигунством на користь Росії.

Як розповів генсек НАТО Йенс Столтенберг, усі ці люди працювали на російську розвідку.

Згодом Росія дала відповідь: вирішила з 1 листопада припинити роботу свого постійного представництва при НАТО в Брюсселі. Також вона закриє інформаційне бюро альянсу в Москві.