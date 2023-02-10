Російські "Калібри" пролетіли над Румунією: що про інцидент каже країна НАТО

Росія 10 лютого скоїла чергову масовану терористичну ракетну атаку по Україні. Згодом Валерій Залужний повідомив, що дві російські ракети перетнули повітряний простір Румунії.

Станом на 11:55 Румунія не прокоментувала інформацію. Тим часом у міноборони Молдови вже підтвердили проліт.

Зверніть увагу Російська ракета знову залетіла у повітряний простір Молдови

Румунія – країна НАТО. В Альянсі неодноразово наголошували, що розцінюватимуть напад на одну державу як напад на всіх учасниць.

Залужний повідомив про проліт ракет

Валерій Залужний розповів, що російські "Калібри" перетнули повітряний простір Румунії орієнтовно о 10:33.

Орієнтовно о 10:33 ці ракети перетнули повітряний простір Румунії. Після чого знову зайшли у повітряний простір України,

– розповів Головнокомандувач ЗСУ.

У Повітряних силах наголосили, що захисники українського неба могли збити ці ракети. Водночас воїни не зробили цього, бо розуміли загрозу для населення Румунії.