Щойно отримаємо їх – "передамо" росіянам, – Гуменюк про німецькі ракети Taurus
Україна отримала французькі ракети SCALP-EG. Також Німеччина може надати ЗСУ ракети Taurus. Росія окупувала велику кількість наших територій, тому Україна потребує далекобійної зброї, щоб вигнати ворога та відбити усі свої землі.
Про це 24 Каналу заявила керівниця Об'єднаного пресцентру Сил охорони й оборони Півдня Наталія Гуменюк. За її словами, завдання України – отримати військову допомогу від країн-партнерів.
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"Наше завдання – отримати від партнерів підтримку. Вони усвідомлюють, що Україна вміє користуватися цією підтримкою влучно і ефективно. Зрештою, реалізація цих проєктів самою Україною і є забезпеченням безпеки європейського товариства", – підкреслила вона.
ЗСУ зможуть опанувати будь-яку зброю
Є інформація, що Україна може отримати німецькі ракети Taurus. Також говорять про те, що за допомогою цих ракет ЗСУ зможуть знищити Кримський міст.
Як тільки нам передадуть (ракети – 24 Канал) – ми обов'язково їх "передамо" росіянам. А щодо Кримського мосту, то його доля вже визначена. Він зайвий,
– зазначила Наталія Гуменюк.
Керівниця Об'єднаного пресцентру Сил охорони й оборони Півдня наголосила, що українські захисники зможуть опанувати будь-яку зброю, яку нададуть держави-союзниці.
"Наші військові – унікальні люди, яким доводиться просто "з коліс" опановувати дуже багато сучасного озброєння, з яким вони раніше не стикалися. Але вони не мають часу на дуже глибоке вивчення у сенсі витрати великого проміжку часу. Нам потрібно воювати вже", – пояснила вона.
Ракети SCALP-EG та Taurus для України: головне
- Україна 6 серпня отримала від Франції далекобійні крилаті ракети SCALP-EG. Під час урочистостей з нагоди Дня Повітряних сил нашої держави Президент України Володимир Зеленський підписав одну з них. Він написав українське національне гасло – Слава Україні. Крім того, він також поставив на ракеті SCALP-EG свій особистий підпис.
- 6 серпня видання Spiegel написало, що два члени Соціал-демократичної партії Німеччини, лідером якої є канцлер країни Олаф Шольц, виступили за передачу далекобійних ракет Taurus Україні. Свою позицію вони пояснили тим, що це допоможе контрнаступу ЗСУ.
- Депутат Бундестагу від СДП Андреас Шварц зазначив, що наступ Сил оборони загальмовується, а Україна не має значних військово-повітряних сил для його підтримки. Він підкреслив, що для зменшення сумнівів можна вимагати від України не використовувати ці ракети по території Росії.