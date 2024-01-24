Не потребує допоміжних ракет: військовий експерт пояснив, чому так важливо отримати Taurus
Ракета Taurus має невелику ефективну площу розсіювання, тож її майже не видно на локаторах. Зброя летить на дуже малій висоті та огинає рельєф.
Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан, зауваживши, що там складна система. Ракета сама створює перешкоди.
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"Її майже неможливо перехопити. Їй і ракета ADM-160 не треба. Тому нам так важливо саме Taurus і отримати", – наголосив Світан.
Що відомо про ADM-160ADM-160 – це гібрид між ракетою та дроном, який запускають з літаків. Фактично це "приманка", аби навантажити ворожу ППО. За цією ракетою летять ударні ракети – наприклад, Storm Shadow чи SCALP-EG. ADM-160 їх прикриває, створюючи перешкоди для ворога.
Ця зброя має кілька систем керування – інерціальну, льотчиком і за GPS-навігацією. Там є система Stealth. Завдяки цьому ракета малопомітна.
Невелика ефективна площа розсіювання – як у горобця. Її майже не видно на локаторах,
– наголосив льотчик-інструктор.
Ракети Taurus для ЗСУ
- Німеччина поки що не передає Україні свої далекобійні ракети. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зауважив, що ця зброя потрібна не для нападу на Москву. У цих ракет інше завдання – знищувати російську військову інфраструктуру на тимчасово окупованій території України. Кулеба сподівається, що врешті вдасться переконати Німеччину. Переговори тривають.
- Депутат Бундестагу заявив, що у Німеччини обмежена кількість таких ракет. А наростити їх виробництво – майже неможливо. Мовляв, цю зброю Україні краще не передавати.
- Однак компанія-виробник Taurus заявила, що вони можуть розпочати нове виробництво ракет у найкоротші терміни.
- Російські пропагандисти тим часом панікують щодо можливої передачі Taurus для ЗСУ. Ольга Скабєєва заявила, що це начебто "червона лінія", про яку незручно говорити. Мовляв, якщо її переступлять – росіянам "втрачати нічого".