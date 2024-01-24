Не потребує допоміжних ракет: військовий експерт пояснив, чому так важливо отримати Taurus

Ракета Taurus має невелику ефективну площу розсіювання, тож її майже не видно на локаторах. Зброя летить на дуже малій висоті та огинає рельєф.

Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан, зауваживши, що там складна система. Ракета сама створює перешкоди.

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"Її майже неможливо перехопити. Їй і ракета ADM-160 не треба. Тому нам так важливо саме Taurus і отримати", – наголосив Світан.

Що відомо про ADM-160 ADM-160 – це гібрид між ракетою та дроном, який запускають з літаків. Фактично це "приманка", аби навантажити ворожу ППО. За цією ракетою летять ударні ракети – наприклад, Storm Shadow чи SCALP-EG. ADM-160 їх прикриває, створюючи перешкоди для ворога.

Ця зброя має кілька систем керування – інерціальну, льотчиком і за GPS-навігацією. Там є система Stealth. Завдяки цьому ракета малопомітна.

Невелика ефективна площа розсіювання – як у горобця. Її майже не видно на локаторах,

– наголосив льотчик-інструктор.

Ракети Taurus для ЗСУ