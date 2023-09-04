У Бундестазі назвали єдину людину, яка блокує постачання ракет Taurus Україні

Німеччина досі не погодилась передати Україні ракети Taurus, які б'ють на відстань до 500 кілометрів. У Бундестазі заявили, що передачу ракет блокує всього одна людина.

Керівниця комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерман назвала, хто це. Відповідний допис вона опублікувала у своїх соціальних мережах.

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Хто блокує постачання Taurus Україні

"На цей момент" він не хоче постачати Taurus. "На цей момент" в Україні продовжують вмирати люди. Заради Бога, канцлере Шольц, чого ви чекаєте? Він єдиний блокує це рішення усередині коаліції. Це безвідповідально,

– написала депутатка.

До речі, на початку серпня ЗМІ писали, що Німеччина може передати Збройним Силам України ракети Taurus. Зокрема, видання T-Online писало, що німецька влада запросила у Міноборони звіт щодо Taurus з найбільш важливими фактами про зброю.

Міністр оборони України Олексій Резніков зазначав наприкінці серпня, що оптимістично дивиться на питання про отримання далекобійних ракет, адже раніше Україна вже отримала Storm Shadow. Тож, на думку міністра, приєднання Німеччини до цієї коаліції буде цілком "логічним".

Що відомо про ракети Taurus: коротко