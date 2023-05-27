Дуже потужна далекобійна зброя: на що здатні ракети Taurus, які може надати Німеччина

Україна буцімто звернулася до Німеччини з проханням передати далекобійні ракети Taurus. Це – неофіційна інформація. Але було б добре, якби Київ отримав ці ракети.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний. За його словами, крилаті ракети Taurus є певним аналогом Storm Shadow, які Україні вже отримала від Великої Британії.

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Однак там відрізняється далекобійність. Якщо Storm Shadow в експортному варіанті б'є на 250 кілометрів, а у Великої Британії та Франції є на 500 кілометрів, то в Taurus все дещо по-іншому. Там є варіант лише на 500 кілометрів.

Taurus – дуже потужна далекобійна зброя

Як наголосив Нарожний, Україна може запускати ракети Storm Shadow з радянських літаків. Найімовірніше, така ж сама історія буде і з ракетами Taurus, якщо їх передасть Німеччина.

Є різні модифікації цієї ракети. Бетонобійна, у якій спершу вибухає перша частина, а потім – друга. Вона допомагає пробивати укріплені бункери, командні пункти, склади боєприпасів. Є зі зменшеним об'ємом боєголовки, що збільшує дальність польоту. Загалом Taurus – дуже потужна далекобійна зброя,

– наголосив Нарожний.

Ця ракета однозначно є потрібною для українських військових. Вона допоможе вибивати ворожі військові об'єкти на тимчасово окупованих територіях. Це – і ворожі аеродроми, і склади боєприпасів, і Кримський міст.

Що відомо про крилаті ракети Taurus – розповів Павло Нарожний: дивіться відео

Крилаті ракети для України: коротко

Стартова маса ракети Taurus становить 1360 кілограмів, з яких 481 кілограм – тандемна бетонобійна бойова частина. Вона допоможе уразити як аеродроми, так і об'єкти логістичної інфраструктури. Німецькі експерти вважають, що ці ракети можна буде легко адаптувати на Су-24.

Як повідомили у виданні Spiegel, Україна нібито звернулася до Німеччини щодо передачі крилатих ракет Taurus. Була інформація, що про це ще на початку травня говорили канцлер Олаф Шольц та президент Володимир Зеленський.

У Франції також розглядають можливість щодо передачі для України крилатих ракет Scalp.