Ракети TOW і боєприпаси для HIMARS: США оголосили новий пакет військової допомоги Україні
20 листопада 2024, 16:39Читать новость на русском
Вашингтон надає Києву нову військову допомогу на суму у 275 мільйонів доларів. Стало відомо, що саме передадуть американці.
Раніше ЗМІ повідомляли про підготовку США до надсилання чергового пакету із допомогою. Адміністрація Байдена прагне використати понад 7 мільярдів доларів, які були виділені Конгресом для України, до інавгурації Трампа, передає 24 Канал із посиланням на пресслужбу Пентагона.
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Нова порція озброєння
Тепер Пентагон офіційно оголосив про передачу пакету, розкривши його зміст.
Туди увійшли:
- боєприпаси для HIMARS;
- 155-мм та 105-мм боєприпаси;
- мінометні снаряди калібру 60 мм і 81 мм;
- безпілотники;
- ракети TOW;
- протитанкові системи Javelin і AT-4;
- стрілецька зброя та боєприпаси;
- підривне обладнання та боєприпаси;
- хімічне, біологічне, радіологічне, ядерне захисне обладнання;
- запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання, транспорт.
До слова, у ніч на 19 листопада у Брянській області Росії пролунали вибухи на арсеналі. Окупанти скаржилися, що військовий об'єкт уразили за допомогою ракет ATACMS.