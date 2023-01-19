Удари по кримських базах викличуть істерику в окупанта, – Подоляк

Україна має гостру потребу в ракетах великої дальності, щоб знищувати тилову інфраструктуру ворога. Зокрема ми можемо отримати від союзників ракети GLSDB, які мають дальність 160 кілометрів. Це дозволить ЗСУ діставати до території тимчасово окупованого Криму.

Такі ракети створять суттєвий тиск на кримський півострів, і буде зрозуміло, що там немає захисту. Про це 24 Каналу розповів радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. І там будуть посилюватись панічні настрої.

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Росія вміє самознищуватись

За його словами, панічні настрої будуть не тільки в Криму, а й на всіх окупованих територіях і також на прикордонних з Україною.

Ця паніка охопить й всі російські пропагандистські пабліки. Вони вже сьогодні обговорюють те, що потрібно готуватись війни, яка може бути на території Росії. Мовляв, потрібно готувати бомбосховища. В Москві навіть на Лосиному острові поставили ППО,

– зазначив радник.

Він підкреслив, що Росія сьогодні має в інформаційному порядку денному тему війни, яка вже перейшла на її територію.

"Безумовно, ми не атакуємо. Це вона сама себе атакує. Взагалі, Росія вміє самознищуватись", – вважає Подоляк.

Він зазначив, що це – нормальний процес, адже коли держава не відповідає цивілізаційним нормам, вона самознищується. Історичний час для смерті Росії у такому вигляді, як вона є, прийшов. Це об'єктивний процес – ми його просто пришвидшили.

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Ви маєте стояти на колінах або клянчити гроші

На його думку, удари по структурі тилового забезпечення, зокрема по базах в Криму, дозволить викликати ще більше панічних настроїв і істерику в окупантів, а також пришвидшити виникнення у росіян відчуття війни.

А до того ще будуть проходити додаткові мобілізації, ампутанти вийдуть з лікарень і заполонять, як після Другої світової війни, всі центральні міста Росії. Отримати допомогу від держави вони не зможуть, бо це країна-агресорка. І вони будуть ходити і клянчити гроші. Це філософія Росії: ви маєте стояти на колінах або клянчити гроші,

– наголосив радник глави Офісу Президента.

Він вважає, що саме тому Росія буде суттєво знервованою країною.

"А такі країни з низькою моральністю, як в Росії, самознищуються", – зауважив Михайло Подоляк.

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