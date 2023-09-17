Ракети використовують складний маршрут та змінюють траєкторію: ЗСУ пояснили спосіб атаки ворога
Росія запустила ракети по Україні, проте вони постійно змінювали траєкторію та напрямок руху. Через це майже по всій Україні оголошували повітряну тривогу, людей закликали перебувати в укриттях.
Відомо, що ракети російські загарбники випустили з винищувачів Ту-95МС, які вночі 17 вересня злетіли з російського аеродрому "Оленья". Керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону розповіла, що росіяни атакували Україну і дронами, і ракетами повітряного базування, пише 24 Канал.
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Як Росія атакує Україну
Ракети використовують складний маршрут, багато маневрують. Тому бойова робота триває на різних напрямках і поки зарано підбивати підсумки,
– заявила речниця.
Проте вона запевнила, що деякі підсумки вже є і вони позитивні. Ба більше, українські військові станом на 6:23 17 вересня продовжували працювати. Ба більше, Наталія Гуменюк пояснила, про що свідчить те, що ракети постійно змінюють свою траєкторію руху.
"Очевидно, (росіяни – 24 Канал) намагаються, як виснажити систему протиповітряної оборони, так і обійти її. Зрозуміло, що такий спосіб атаки ворог використовує не вперше – саме намагаючись знайти варіанти маневру такі, щоб бути максимально результативним", – пояснила капітан 1 рангу.
За її словами, ще зарано говорити про кількість випущених ракет, адже окупанти вдаються до хибних, так званих фальш-цілей. Тож наші військові продовжували відстеження та бойову роботу. Після завершення роботи пообіцяли підбити підсумки.
Росія атакувала Україну
- Орієнтовно о 00:54 17 вересня Повітряні сили ЗСУ розповіли, що з аеродрому "Оленья" злетіло орієнтовно 7 бортів Ту-95мс. Якщо виліт бойовий, то ракети мали атакувати Україну орієнтовно о 4 – 5 годині 17 вересня.
- Справді, вже орієнтовно о 4:29 17 вересня оголосили про ракетну небезпеку в східних та південно-східних областях. Згодом – на Одещині. Після цього військові фіксували групу ракет зі сходу у південно-західному напрямку, далі – на межі Харківської та Дніпропетровської областей.
- Ракети також рухались у західному напрямку, далі – в бік Кременчука, Черкащини, Умані, Одещини, Миколаєва, Вінницької області.
- На жаль, орієнтовно о 6:06 в Одесі пролунали вибухи. Місцева влада повідомила про роботу ППО та закликала людей перебувати в укриттях до відбою тривоги.
- Варто додати, що орієнтовно о 6:51 відбої повітряної тривоги пролунали по всій Україні.