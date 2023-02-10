Масований удар по Україні 10 лютого: де чути вибухи та працює ППО

Росія здійснила масований ракетний обстріл України 10 лютого. Вибухи почали лунати близько 10 ранку.

24 Канал публікує усе, що відомо про наслідки ворожого обстрілу станом на зараз.

Увага По всій території України – повітряна тривога: існує загроза масованого ракетного удару

Ворог влучив у декілька об'єктів високовольтної інфраструктури в Східному та Західному, Південному регіонах. Для мінімізації можливих наслідків атаки в Укренерго повідомили, що застосовують аварійні відключення.

Де чути вибухи

У Кривому Розі лунали вибухи. Голова ВЦА міста Вілкул попросив нічого не викладати в мережу та залишатися в укриттях.

На Полтавщині ОВА повідомила про роботу ППО.

У Києві теж пролунали звуки, схожі на вибухи. Про це повідомили кореспонденти Суспільного. Згодом в Київській ОВА підтвердили роботу ППО. А через деякий час у Києві стались повторні вибухи.

Відомо, що на Півдні Сили протиповітряної оборони збили дві ракети. Водночас мер Харкова підтвердив, що окупанти завдали ракетного удару по критичній інфраструктурі Харкова. Відразу Терехов попередив про можливі перебої зі світлом.

10:33 На Запоріжжі пролунали сильні вибухи.

10:38 гучні вибухи пролунали на Хмельниччині. Майже відразу, о 10:42 про вибухи повідомили жителі Вінницької області.

Наслідки ворожої атаки

Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що уламки ракети пошкодили авто та дах приватного будинку в Голосіївському районі.

Це 14 масована ракетна атака по містах України. Ворог продовжує тероризувати мирне населення та намагається знищити енергетичну систему країни. Водночас Сили протиповітряної оборони роблять усе можливе, аби мінімізувати наслідки ворожих атак.