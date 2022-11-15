Україна – під масованою ракетною атакою Росії: все, що відомо про ситуацію в регіонах

Російські загарбники вкотре завали по Україні масового ракетного удару. 15 листопада у багатьох регіонах нашої країни лунають вибухи.

15 листопада у багатьох регіонах України прогриміли вибухи. Це сталося під час масової повітряної тривоги по всій Україні.

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Окупанти перевершили атаку 10 жовтня

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що під час масованої атаки Росія запустила 100 ракет, чим перевершила атаку 10 жовтня, коли по території України запустили 84 ракети.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що 85 ворожих ракет уже атакували Україну, ще 20 в польоті. Тому глава держави закликав зберігати спокій.

Ворог завдав декілька ракетних ударів по Києву

Зокрема, перші вибули пролунали у Києві та Чернігівські області. Інформація про це з'явилася близько 15:06.

Глава Київської ОВА Олексій Кулеба близько 15:00 попереджав про загрозу ракетного обстрілу. О 15:32 у Київській міській військовій адміністрації підтвердили вибухи в столиці.

Повідомили, що в столиці зафіксували 2 вибухи. За попередньою інформацією, було збито 4 ракети.

З інформацією мера Києва Віталі Кличка, в Печерському районі зафіксували влучання у два житлові будинки. Кличко також заявив про збиття декількох ракет.

Ситуація на Сумщині та Чернігівщині

Глава Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус повідомив про те, що у регіоні працюють сили ППО.

У Сумщині також зафіксували вибух. Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що нашим силам ППО вдалося знищити російську ракету у Роменському районі. За його інформацією, через ворожі атаки ворога в Сумах та області введені аварійні вимкнення електроенергії.

У Львові та області прогриміли вибухи

Під час загальноукраїнської повітряної тривоги вибухи прогриміли і у Львові. Перші деталі вибухів повідомив мер Львова Андрій Садовий. За його словами, частина міста залишилася без електроенергії. У місті також перебої в роботі мобільних операторів.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький сказав, що спрацювала система ППО. Однак окупанти завдали й удару по енергетичній інфраструктурі міста, через що 80% Львова без світла та гарячої води.

Мер міста Андрій Садовий повідомив, що через атаку припинена подача тепла в будинки. Угаслідок удару постраждала одна людина, яка зараз перебуває у важкому стані в лікарні.

Волинь та Рівне

Близько 16:36 вибухи пролунали в Ковельському районі Волинської області. Росіяни влучили в енергетичний об'єкт. Голова ОВА Юрій Погуляйко повідомив, що через це на території області можливі перебої зі світлом.

Вибухи також пролунали і в Рівному. Голова ОВА Віталій Коваль підтвердив ракетну атаку та зазначив, що на місце атаки виїхали усі служби. Деталі обіцяє згодом.