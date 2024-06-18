Напередодні ворог атакував Південь балістичною та авіаційною ракетами

Росія продовжує цинічні обстріли українського Півдня. У понеділок, 17 червня, російська армія випустила по Миколаївщині та Одещині балістичну та авіаційну ракети.

Окрім цього, під ударом також опинилася Херсонщина. На її територію росіяни випустили декілька КАБів.

Дивіться також На Одещині прикордонники затримали вантажівку з десятками ухилянтів

Росіяни атакували Україну з окупованого Криму

Одеська область була під обстрілом проти ночі 17 червня. Туди прилетіла російська протирадіолокаційна ракета Х-31П. Миколаївщина ж була обстріляна уже вранці.

Ворог атакував Миколаївщину балістичною ракетою з касетним боєприпасом (ймовірно "Іскандер-М"),

– зазначили у ПвК "Південь".

У повітряному командуванні зауважили, що обидві ці атаки відбувалися з території тимчасово окупованого Криму.

"Крім того, на Херсонському напрямку зафіксовані авіаудари противника із застосуванням керованих авіаційних бомб", – додали там.

Також за добу 17 червня ППО на Херсонщині знищила 2 ударні безпілотники "Ланцет". А увечері цієї ж доби Херсон росіяни обстріляли з мінометів. Пізніше в одному із парків міста знайшли тіло невідомого чоловіка. За даними очільника Херсонської ОВА, ймовірно, загиблий став жертвою мінометного обстрілу.

Росіяни вночі знову атакували країну