Росіяни випустили десятки ракет: все, що відомо про масовану атаку України 21 вересня

Російські військові продовжують тероризувати мирне населення України. Під ранок 21 вересня окупанти завдали масованого ракетного удару по території нашої країни. У низці регіонів лунали вибухи.

24 Канал в одному матеріалі зібрав усе, що потрібно знати про ракетну атаку по Україні. Звернімо увагу, що після 7 ранку повітряна тривога пролунала вдруге, адже ракети ворога знову залетіли у повітряний простір нашої країни.

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Атакували зі стратегічної авіації

Окупанти для цієї ракетної атаки використали літаки стратегічної авіації. Попередньо, близько 10 бортів Ту-95МС підняли в небо, щоб запустити з них десятки ракет типу Х-101/Х-555.

Власне, про зліт суден стало відомо ближче до півночі. А от уже ближче до 4 ранку надійшла інформація про пуски ракет по території України.

Масована атака Києва

Київ пережив чергову нічну атаку російських варварів,

– зазначив зранку міський голова Віталій Кличко.

Наслідки падіння уламків у Києві / Фото КМВА

Він актуалізував інформацію щодо ранкової ракетної атаки по столиці.

Голосіївський район. Пошкоджені вікна у 5-поверхівці, що розташована у центрі столиці. Відомо, що відсутні руйнування та постраждалі.

Пошкоджені вікна у 5-поверхівці, що розташована у центрі столиці. Відомо, що відсутні руйнування та постраждалі. Святошинський район. Відновили електропостачання там, де були перебої з електрикою.

Відновили електропостачання там, де були перебої з електрикою. Дарницький район. Служби станом на 07:00 працювали на місці падіння уламків на території інфраструктурного об'єкта, а також на території СТО та гуртожитку закладу профтехосвіти. За наявними даними, у цьому районі постраждали 7 людей. Троє із них у лікарні. Чотирьом надали допомогу на місці.

Звернімо увагу, що в КМВА зазначили, що вдалося збити понад 20 повітряних цілей під час ранкової атаки.

Офіс генпрокурора зазначив, що внаслідок ракетного удару на Київщині поранень зазнав мирний мешканець. У нього – осколкові поранення ніг. Відомо про пошкодження лікарні та будинків.

У декількох районах Київщини також пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди та транспортні засоби. Відомо, що уламки ракет впали на територію підприємства. Там спалахнула пожежа.

Жоден з пошкоджених об'єктів не є воєнною ціллю. Прокурори, експерти та слідчі фіксують наслідки нічної атаки ворога,

– наголошують у відомстві.



Наслідки падіння уламків на Київщині / Фото Офісу генпрокурора

Приліт у Рівному

Під час масованого ракетного удару вибухи пролунали також у Рівному. Інформація про це надійшла від кореспондентів "Суспільного" о 06:27. А вже через кілька хвилин стало відомо про те, що у частині міста зникло світло.

Вже о 07:23 голова Рівненської ОВА Віталій Коваль зазначив, що у Рівному є прильоти ворожих ракет. За його словами, на місці працюють всі відповідні служби.

Падіння уламків у центрі Черкас

Тим часом міський голова Черкас Анатолій Бондаренко розповів про наслідки збиття російської ракети. За його словами, уламки влучили в об'єкт цивільної інфраструктури в центрі міста. Там працюють всі служби.

Інформацію підтвердили в ОВА. Пишуть, що внаслідок роботи ППО уламки впали у центральну частину міста. Зокрема, постраждав об'єкт соціальної інфраструктури.



У центрі Черкас уламки влучили в цивільний об'єкт / Фото Табурця



У центрі Черкас уламки влучили в цивільний об'єкт / Фото Табурця​



У центрі Черкас уламки влучили в цивільний об'єкт / Фото Табурця

За даними міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, у Черкасах постраждав готель. Внаслідок цього виникла пожежа. Також відомо про загоряння торговельних павільйонів на ринку.

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Станом на 07:41 постраждало 7 людей. Ще 10 – евакуювали. З-під завалів вдалося врятувати одну людину. На місці працюють всі відповідні служби.

Невдовзі глава ОВА Ігор Табурець зазначив, що в готелі Черкас могли перебувати близько 23 людини. Під завалами можуть бути люди.

Він додав, що адміністраторка закладу у лікарні. Один із постраждалих у важкому стані. У нього серйозні травми хребта та голови. У решти постраждалих – легкі травми.

Очільник ОВА додав, що постраждали також довколишні будівлі.

Прильоти на Львівщині

О 06:35 глава Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що у Дрогобицькому районі лунали вибухи. Він зазначив, що інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється. Невдовзі він зазначив, що всі профільні служби виїхали на місце подій у Дрогобицькому районі.

Після 7 ранку глава ОВА розповів, що близько 06:25 окупанти завдали трьох ракетних ударів по території Дрогобича. Два прильоти – по промисловому об'єкту. Відомо, що спалахнув цех, зруйнована триповерхова будівля складу. Відомо про загоряння на площі близько 30 квадратних метрів.

У Харкові було 6 вибухів

Звернімо увагу також на те, що близько 06:00 росіяни атакували ракетами Харків. Моніторингові канали повідомляли, що по місту ворог випустив ракети типу С-300. Глава ОВА підтвердив, що обласний центр під атакою.

Невдовзі ЗМІ повідомили, що у Харкові пролунало шість вибухів. Глава ОВА Олег Синєгубов зазначив, що росіяни атакували місто, зокрема Слобідський район. Відомо про пошкодження цивільної інфраструктури.

Ближче до 7 ранку міський голова Ігор Терехов зазначив, що є інформація про двох постраждалих. Їх госпіталізували до лікарні. Він додав, що на місці прильотів працюють відповідні служби.

За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, окупанти зруйнували складську будівлю у Харкові.