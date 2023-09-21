Як Повітряні сили збивали ракети під час масованої атаки: кадри, від яких перехоплює подих
Джерело:Микола Олещук
21 вересня Росія вкотре здійснила масовану ракетну атаку по Україні. Нашим силам ППО вдалося впоратися з більшістю ворожих цілей.
Сили ППО збивали російські ракети, які ворог запустив уночі 21 вересня. Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук поділився відео, як це відбувалося.
Дивіться також Ракетна атака Росії на Дрогобич: у Львівській ОВА розповіли про наслідки
Майже усі ворожі цілі було збито
За даними Генштабу, Росія вдарила по Україні 44 крилатими ракетами Х-101/Х-555/Х-55 та 6 зенітними керованими ракетами С-300. Нашим військовим вдалося збити 38 ворожих цілей.
ППО цієї ночі працювало на повну силу: відео
Бойова робота підрозділів зенітних ракетних військ Повітряних Сил уночі 21 вересня 2023 року. Дякую усім, хто боронить небо! Разом – до перемоги!
– так підписав вражаючі кадри Олещук.
Чергова ракетна атака від окупантів: що відомо
- У Повітряних силах уточнили, що ракетну атаку росіяни здійснили у дві хвилі. Ракети запускали з різних напрямків. Повітряні цілі змінювали свій курс, щоб обійти ймовірну зону ураження.
- Серед цивільних є загиблі та поранені.
- У Дрогобичі Львівської області було три прильоти. Два по промисловому об'єкту та один – по приватному двоповерховому складу.
- В Укренерго зазначили, що ця атака вперше за пів року була спрямована на об'єкти енергетичної інфраструктури. Внаслідок обстрілів без світла залишилось 398 населених пунктів.
- Речник Повітряних сил Юрій Ігнат зауважив, що ворог і надалі намагатиметься атакувати об'єкти енергетичної інфраструктури перед опалювальним сезоном. Також він додав, що у росіян цьогоріч менше ракет, ніж було минулого року перед блекаутами.
- Уламки збитої російської ракети впали на завод Pepsi у Вишневому. Серед працівників підприємства є поранені, склад заводу майже зруйнований. Нагадаємо, що компанію PepsiCo НАЗК відніс до списку спонсорів війни, оскільки вона досі не згорнула свій бізнес у Росії.